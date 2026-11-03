Jason Statham dreht mit Netflix und Guy Ritchie Actionfilm Dogfight

Der britische Schauspieler Jason Statham startet seine Streaming-Ära mit dem Actionfilm Dogfight, produziert von Guy Ritchie für Netflix. Details zur Handlung und den Drehplänen 2027.

Jason Statham wechselt die Plattform und dreht seinen nächsten Film nicht im Kino, sondern exklusiv für den Streaming dienst Netflix. Zusammen mit Regisseur Guy Ritchie produziert der 59-jährige Briten den neuen Action-Thriller mit dem Titel Dogfight.

Diese Kooperation markiert einen signifikanten Karriereschritt für den Schauspieler, der lange Zeit als letzter klassischer Kinoheld ohne Superhelden-Elemente galt.

Dreharbeiten für Netflix-Produktion im Jahr 2027

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Die Dreharbeiten zu dem neuen Projekt sind für Anfang 2027 geplant. Es handelt sich dabei um den sechsten gemeinsamen Film von Jason Statham und Guy Ritchie, eine Zusammenarbeit, die in der Vergangenheit bereits für kommerziellen Erfolg sorgte. Die Entscheidung, direkt auf die Streaming-Plattform zu setzen, folgt auf drei Kinoproduktionen, die an den Kinokassen enttäuschten. Der letzte dieser Filme war Mutiny, der oft als Abschwächung der Stirb-Langsam-Franchise wahrgenommen wurde.

Thema Rache in der britischen Unterwelt

Die Handlung des Films Dogfight dreht sich um das traditionelle Thema der Rache. Jason Statham übernimmt erneut die Rolle eines Mannes, der in der britischen Unterwelt aufräumt und dabei kein Stein auf dem anderen lässt. Diese Plot-Struktur ist für Fans der Zusammenarbeit zwischen Statham und Ritchie vertraut und gilt als Grundpfeiler der bisherigen Erfolge des Duos. Die Zuschauer können mit harter Action und einem klaren Fokus auf physische Konflikte ohne moderne Sci-Fi-Overlays rechnen.

Vergleich zu früheren Videotheken und Streaming-Stars

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Früher wären solche Filme in den Videopremieren der Neunziger- und Zweitausender-Jahre gelandet, ähnlich wie die Werke von Steven Seagal oder Jean-Claude Van Damme. Heute haben sich Plattformen wie Netflix und Prime Video jedoch komplett von den dunklen Ecken früherer Videotheken entfernt. Ein Vergleich ist mit den früheren Veröffentlichungsstrategien nicht mehr gerechtfertigt, da Streaming-Dienste zu einer Hauptplattform für Hollywood-Größen geworden sind. Adam Sandler hat diesen Weg erfolgreich vorweggenommen und ist heute eine der größten Größen auf Netflix. Statham verfolgt nun denselben strategischen Kurs.

Aktuelle Kinoerfolge bleiben unberührt

Trotz der neuen Streaming-Strategie ist Jason Statham noch lange nicht vollständig vom großen Leinwand-Leben zurückgetreten. Produktionen wie Operation Fortune und Cash Truck erhielten in Deutschland dennoch einen regulären Kinostart. Beide Filme liefen im Kino solide ab und beweisen, dass der Schauspieler nach wie vor Kino-Publikum ansprechen kann. Die Netflix-Produktion ist also kein Rückzug aus dem Kino, sondern die Erweiterung seines Angebots auf eine neue Plattform.

Prognosen für Streaming-Erfolg und Veröffentlichung

Viele Fans ziehen es mittlerweile vor, die Veröffentlichung auf Disc oder im Streaming zu erwarten, anstatt ins Kino zu gehen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Dogfight Platz eins auf der Netflix-Chartliste belegt, sobald er verfügbar ist. Die Plattform profitiert von der starren Fangemeinde des Schauspielers. Gleichzeitig bietet die Kooperation die Chance, ähnlich erfolgreich zu sein wie frühere Blockbuster, die heute primär im digitalen Raum konsumiert werden. Der Film wird somit eine Brücke zwischen klassischem Kinofilm-Feeling und modernem Streaming-Konsum schlagen."}}