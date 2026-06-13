Jason Statham spielt sich selbst in Actionkomödie

Jason Statham spielt in seiner nächsten Kinorolle niemand Geringeren als sich selbst. Die Actionkomödie von David Leitch hat nun einen Starttermin.

Jason Statham spielt in seiner nächsten Kinorolle niemand Geringeren als sich selbst. Die Actionkomödie von David Leitch hat nun einen Starttermin. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Mit einem Budget von über 80 Millionen US-Dollar sind zudem mehrere groß angelegte Actionsequenzen geplant. David Leitch übernimmt nicht nur die Regie, sondern produziert den Film gemeinsam mit Kelly McCormick über 87North. Jason Statham ist ebenfalls als Produzent beteiligt und arbeitet über seine Firma Punch Palace Productions. Leitch ist für energiegeladene Action und präzise inszenierte Stunts bekannt.

Die Kombination aus seinem Stil und einem bewusst überzeichneten Jason-Statham-Image deutet darauf hin, dass sich der Film zwischen Parodie und klassischem Actionkino bewegt. Jason Statham hat mehrfach bewiesen, dass er sein hartes Image mit Humor brechen kann. Besonders seine Rolle in Paul Feigs zeigte, wie gut Selbstironie und Überzeichnung zu ihm passen. Jason Statham Stole My Bike scheint genau an dieser Stärke anzusetzen.

Der Film setzt damit bewusst auf ein Meta-Konzept, das das Image des Schauspielers aufgreift und kommentiert





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jason Statham David Leitch Actionkomödie Meta-Konzept Jason Statham Stole My Bike

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vom 'John Wick'-Macher: Neuer Actionfilm mit Jason Statham landet bei Amazon Prime VideoAktuell steht Jason Statham für den ungewöhnlichsten Actionfilm seiner Karriere vor der Kamera. Jetzt hat sich Amazon für einen Großteil der Welt die Rechte an „Jason Statham Stole My Bike“ gesichert – direkt für einen Streamingstart bei Prime Video?

Read more »

Haus mit Aquarium: Jason Derulo erntet einen ShitstormJason Derulos Luxus-Aquarium sorgt für Wirbel: Sind seine Haie und Rochen in ihrem gläsernen Zuhause wirklich gut aufgehoben?

Read more »

Peinlich: Jason Derulo stürzt bei Show die Treppe hinunterVom Meme zur Realität: Jason Derulo purzelt beim Summertime Ball spektakulär, zieht aber mit Humor weiter die Show durch.

Read more »

Jason Momoa fordert FSK-18 für möglichen Lobo-FilmJason Momoa spielt bald den Kopfgeldjäger Lobo im Supergirl-Film. Er wäre einem Lobo-Spin-Off nicht abgeneigt, besteht aber auf einer FSK-18-Freigabe für den Solo-Film.

Read more »