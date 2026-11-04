Jason Statham: The Beekeeper 2 mit Pom Klementieff und Timo Tjahjanto

Jason Stathams Action-Direktveröffentlichung The Beekeeper 2 startet am 10. Oktober. Regisseur Timo Tjahjanto und Co-Star Pom Klementieff sorgen für neue Dynamik.

Die Karriere des britischen Actionstars Jason Statham befindet sich an einer kritischen Wende, da seine letzten beiden Filme "Shelter" und "Mutiny" bei Publikum und Kritikern durchgefallen sind. Dies unterstreicht die Bedeutung der kommenden Direktveröffentlichung " The Beekeeper 2", die am 10. Oktober auf Amazon Prime Video starten wird. Der Film soll nicht nur das Vertrauen der Fans zurückgewinnen, sondern auch beweisen, dass Statham weiterhin ein relevanter Akteur im globalen Genre ist.

Neue Regie und Besetzung treiben Produktion voran

Der erste Teil von "The Beekeeper" war 2024 ein echter Kassenschlager und hat eine ganze Welle an ähnlichen Superhelden-Produktionen ausgelöst. Für die Fortsetzung konnte der in Deutschland geborene indonesische Regisseur Timo Tjahjanto gewonnen werden, der bereits für harte Actionfilme wie "The Night Comes for Us" bekannt ist. Seine zweite Hollywood-Regiearbeit verspricht eine deutliche Steigerung der Intensität im Vergleich zum Vorgänger. Neben Jason Statham spielt Pom Klementieff, bekannt aus "Guardians of the Galaxy", eine zentrale Rolle in diesem Projekt.

Also read HSV-Youngster mit Rekord: Wer ist Jason Bissi-Mouelle?

Handlung um Adam Clay und politische Verschwörung

Die Handlung folgt Adam Clay, dargestellt von Jason Statham, der eigentlich sein Leben als ehemaliger Agent der Geheimorganisation "Beekeepers" hinter sich lassen wollte. Doch eine abtrünnige Fraktion seiner ehemaligen Einheit hat sich gegen die Vereinigten Staaten verschworen und die US-Präsidentin entführt. Nur Clay verfügt über die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse, um diese Krise zu entschärfen und die Entführer zur Strecke zu bringen. Die Situation zwingt ihn dazu, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um die Lage zu kontrollieren.

Kreative Vision als inoffizieller Punisher-Film

Timo Tjahjanto hat offen dargelegt, dass ihn Jason Statham in der ersten Filmreihe stark an den Marvel-Charakter Punisher erinnerte. Aus dieser Beobachtung heraus entwickelte er den Plan, "The Beekeeper 2" quasi als inoffiziellen Punisher-Film zu realisieren. Diese Herangehensweise unterscheidet sich deutlich von den schablonenhaften Kassenflops der jüngeren Vergangenheit. Der Fokus liegt auf roher Gewalt und moralischer Ambivalenz, was dem Genre neue Impulse geben soll.

Advertisement

Erweiterte Darstellerliste und internationale Stars

Neben den Hauptdarstellern Jason Statham und Pom Klementieff können sich die Zuschauer auf eine beeindruckende Besetzung freuen. Jeremy Irons, Adam Copeland, Jemma Redgrave, Yara Shahidi sowie Emmy Raver-Lampman und Sofia Jin spielen weitere wichtige Rollen. Diese Kombination aus etablierten Schauspielergrößen und neuen Talenten soll die narrative Tiefe des Films erhöhen und verschiedene Zielgruppen ansprechen.

Märkte und strategische Positionierung des Studios

Die Entscheidung für eine direkte Streaming-Veröffentlichung auf Amazon Prime Video statt eines traditionellen Kinostarts spiegelt die aktuelle Marktsituation wider. Während klassische Actionhelden wie Gerard Butler noch in großen Kinosaulen erfolgreich sind, wankt der Thron mancher anderer Stars. Mit "The Beekeeper 2" versucht Amazon, diese Lücke zu schließen und die 90er-Action-Ära für ein modernes Publikum wiederzubeleben. Der Erfolg dieses Projekts könnte zukünftige Investitionen in ähnliche Titel beeinflussen.