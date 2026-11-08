Jason Statham wechselt zu Netflix: Neuer Actionfilm beginnt 2027

Jason Statham dreht seinen sechsten Film mit Guy Ritchie für Netflix. Die Produktion startet Anfang 2027. Der Schauspieler nutzt die Plattform für neue Projekte nach Kinounternehmungen.

Der britische Actionstar Jason Statham wird für sein nächstes großes Projekt direkt zu Netflix wechseln. Es handelt sich dabei um den sechsten gemeinsamen Film des 59-jährigen Schauspielers mit dem britischen Regisseur Guy Ritchie. Die Dreharbeiten zu diesem neuen Projekt sind für den Anfang des Jahres 2027 geplant. Diese Entwicklung markiert einen strategischen Wandel in der Karriere des bekannten Darstellers, der lange Jahre als einer der letzten klassischen Actionhelden im Kino verankert war.

Produktionsstart und Drehbuchhandlung

Der Filmstart ist nicht auf die großen Kinoleinwände beschränkt, sondern zielt primär auf die Streaming-Plattform ab. Die Handlung soll sich um Rache drehen, wobei Statham in der britischen Unterwelt aufräumen wird. Das Drehbuch verspricht eine intensive Konfrontation, bei der die Figuren jeden Gegner aufsuchen. Fans des Genres können mit harter Action rechnen, die den bekannten Stil der früheren Zusammenarbeiten fortsetzt. Die Präzisierung des Produktionszeitraums auf den frühen 2027er-Jahresbeginn gibt der Branche klare Orientierung.

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Streaming-Strategie und Marktpositionierung

Ein möglicher erster Erfolg auf Netflix ist für die Produktion nahezu sicher, da die Plattform bereits zahlreiche populäre Content-Formate hält. Die Zusammenarbeit mit Guy Ritchie bietet zudem eine gewichtige Ankerwirkung für das Programmangebot. Viele Zuschauer warten heute bewusst auf die Veröffentlichung auf Disc oder den Streaming-Start, anstatt Filme im Kino zu sehen. Dieser Wandel im Nutzerverhalten begünstigt die direkte Ausstrahlung großer Namen auf digitalen Plattformen. Die Kombination aus知名明星 und etabliertem Regieteam stärkt die Attraktivität des Angebots erheblich.

Neben diesem neuen Projekt bleibt Statham dem Kino nicht gänzlich fern. Aktuelle Produktionen wie Operation Fortune oder Cash Truck erhielten ebenfalls einen regulären Kinostart. Diese Filme liefen zudem recht solide an den Kinokassen, was zeigt, dass das Interesse am physischen Filmverleih noch existiert. Der Wechsel zu Netflix ist also kein kompletter Rückzug, sondern eine Expansion in ein neues digitales Umfeld. Der Schauspieler testet somit eine völlig andere Vertriebsplattform neben dem traditionellen Verleih.

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Vergleich mit anderen Hollywood-Stars

Die Strategie ähnelt dem Weg von Adam Sandler, der nach Kassenfloptradition zu Netflix ging und dort zur Streaming-Größe avancierte. Diese Entwicklung zeigt, dass sich digitale Plattformen von den dunklen Ecken früherer Videotheken der Jahrtausendwende deutlich abgegrenzt haben. Die Produktionslandschaft für Actionfilme ohne Sci-Fi-Elemente hat sich insgesamt gewandelt. Viele dieser Filme finden heute überwiegend auf Streaming-Plattformen statt, ähnlich wie früher bei Videopremieren.

Stathams Vorgänger wie Steven Seagal und Jean-Claude Van Damme landeten Ende der 90er und Anfang der 2000er-Jahre oft in diesem Sektor. Nach drei enttäuschenden Kinoproduktionen, darunter Mutiny, nutzt Statham diese Chance für einen Neuanfang. Auch Peaky Blinders - The Immortal Man ist ein aktuelles Beispiel für die Bedeutung von Netflix bei bekannten Franchises. Die Plattform bietet dem Schauspieler die Möglichkeit, eine völlig andere Reichweite und Resonanz zu erfahren. Dieser Schritt festigt seine Position in der modernen Medienlandschaft.