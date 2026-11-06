Jason Stathams Mutiny: Release-Datum und Preise für digitale Version bekannt

Der Actionfilm Mutiny mit Jason Statham erscheint digital zum Kauf und Verleih. Details zu Preisen von 13,99 Euro und Streaming-Verfügbarkeit bei Amazon und Apple TV.

Der Actionstar Jason Statham führt mit dem Thriller " Mutiny" eine neue Produktion auf die digitalen Plattformen. Der Film, der bereits in den Kinos lief, startet nun in den digitalen Heimkino-Markt. Zuschauer können das Werk ab sofort vorbestellen und später digital nutzen.

Digitale Verfügbarkeit und Preisstruktur

Der Film "Mutiny" erscheint diesen Monat regulär im Stream bei Amazon und Apple TV. Die Nutzung erfolgt vorerst nur zum digitalen Kauf und später zum Verleih. Eine Inklusion in einem Streaming-Abo ist aktuell nicht geplant.

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Für die Vorbestellung beträgt der Preis derzeit 13,99 Euro. Nach der Veröffentlichung wird der Film auch als digitales Leihangebot verfügbar sein. Zuschauer müssen jedoch damit rechnen, dass der Film vor nächstem Jahr nicht in eine Flatrate aufgenommen wird.

Handlung und Schauspielerleistungen

Jason Statham spielt in dem Film den ehemaligen Royal-Marine-Kommandosoldaten Cole Reed. Dieser arbeitet nun als Sicherheitsmann für einen milliardenschweren Geschäftsmann. Die Handlung gerät in eine gefährliche Wendung, als sein Arbeitgeber direkt vor seinen Augen ermordet wird.

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Ausgerechnet Cole Reed gerät in die Schusslinie und steht selbst unter Verdacht. Der Film setzt weniger auf komplizierte Charakterdramen als auf direkte Konflikte. Im Mittelpunkt stehen Schießereien, Nahkämpfe und ein einzelner Held, der sich gegen eine Übermacht behaupten muss.

Kritiken und Zuschauerresonanz

Der Film "Mutiny" gehört zu den beliebtesten Topsellern bei Prime Video. Nach dem Kinostart ist der Film jetzt auch auf digitalen Kanälen verfügbar. Die Bewertung der Kritiker liegt bei 50 Prozent positiven Werten.

Die Zuschauerwertung liegt deutlich höher und liegt bei 85 Prozent Zustimmung. Der Film gilt somit vor allem als Crowdpleaser. Die Kritiker loben insbesondere die brutalen Nahkämpfe und die kreative Verwendung von Gegenständen als Waffen.

Genre-Spezifische Erwartungen

Für Fans von kompromissloser Action bietet der Film das gewohnte Maß an Nervenkitzel. Die körperliche Härte der Auseinandersetzungen wird ebenfalls positiv hervorgehoben. Zuschauer, die Statham für reines Action-Kino kennen, wissen genau, worauf sie sich einlassen.

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Wie die meisten Jason-Statham-Filme bietet "Mutiny" packende Action und reines Spannungserlebnis. Für dieses Genre reicht dies völlig aus, um einen guten Film zu machen. Ein konkretes Datum für den Eintritt in Streaming-Abos steht noch nicht fest.