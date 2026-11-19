Hannover 96 befördert Talent Jasper Reinhold zum Profispieler bis 2030. Gleichzeitig wurde Co-Trainer Clemens Döring mit der A-Lizenz ausgezeichnet.

Jasper Reinhold hat bei Hannover 96 den lang ersehnten Sprung in den Profikader geschafft. Der 18-jährige Mittelfeldspieler verwandelte seinen Fördervertrag durch eine leistungsbezogene Klausel in einen bis zum Jahr 2030 laufenden Profivertrag. Diese Beförderung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Talents, das in der Saison 2024 mit der deutschen U19-Nationalmannschaft an der EM-Qualifikation 2027 teilgenommen hatte.

Spielerische Leistungen lösen Vertragsklausel aus

Die entscheidenden Trigger für die Vertragsumwandlung waren die überzeugenden Auftritte von Reinhold auf nationaler Ebene. Im Rahmen der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 in Tschechien absolvierte der Mittelfeldakteur ein 15-minütiges Spiel gegen Litauen. Dabei sorgte er für die Vorlage zum 5:1-Endstand, was direkt zu seiner Belohnung durch die Vereinsführung führte. Bereits zuvor hatte er beim 2:3 gegen Portugal einen Torerfolg erzielt, der seine technische Qualität unter Beweis stellte.

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Reinhold zählte bereits vor der offiziellen Beförderung zu den regelmäßigen Akteuren der Zweitliga-Mannschaft von Trainer Sandro Wagner. Sein Debüt in der 2. Bundesliga feierte er am 6. Spieltag gegen den VfL Bochum unter Interimstrainer Lars Barlemann. Bei diesem 2:1-Sieg wurde er in der 78. Minute eingewechselt und etablierte sich daraufhin fest im Kader, was nun durch den Profistatus untermauert wird.

Emotionen und Zukunftspläne des jungen Spielers

Der Übergang vom Förder- zum Profispieler war für den 18-Jährigen mit starken Emotionen verbunden. Nach seinem Debüt durfte er eine Runde um das Stadion laufen, was ihn laut eigenen Angaben emotional berührte. Diese Erfahrung hat seinen Wunsch bestärkt, weiter hart zu arbeiten, um sich für weitere solche Momente zu empfehlen und langfristig im Profikader von Hannover 96 zu bestehen.

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Durch die Beförderung von Reinhold setzt der Zweitligist ein klares Signal zur Förderung der eigenen Jugend. Die Roten wollen ihr Jugend-Projekt aktiv vorantreiben und in Zukunft weitere junge Spieler aus den eigenen Reihen fördern und in den Profi-Kader berufen. Dieser strategische Ansatz soll die Nachhaltigkeit des Vereins stärken und lokale Talente belohnen, die sich durch disziplinierte Arbeit auszeichnen.

Co-Trainer Döring erhält wichtige DFB-A-Ausbildung

Neben der Neuverpflichtung im Spielerkader gab es bei Hannover 96 weitere positive Entwicklungen im Trainerstab. Co-Trainer Clemens Döring hat in Frankfurt am Main am DFB-Campus sein Zertifikat für die A-Lizenz erhalten. Der 27-Jährige wurde am vergangenen Mittwoch offiziell ausgezeichnet, was seine Qualifikation für höhere Aufgaben im deutschen Fußball bestätigt.

Die Kombination aus der Beförderung eines jungen Talents wie Jasper Reinhold und der Aufwertung des Trainerstabs durch Clemens Döring zeigt die strategische Ausrichtung von Hannover 96. Mit Sandro Wagner als Cheftrainer und Lars Barlemann als Interimstrainer hat das Team nun die personelle Basis, um sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft der Jugendförderung erfolgreich zu gestalten.