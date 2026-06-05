Javier Bardem als Max Cady: Vergleich zwischen Remake und Original

Die Serie über Max Cady als Remake des Films von 1991 mit Robert De Niro wird mit Javier Bardem in der Hauptrolle neu interpretiert. Ein Rückblick auf Bardems Karriere von seinen Anfängen in Spanien bis zu internationalen Erfolgen wie Skyfall und Fluch der Karibik 5, sowie ein Blick auf frühere Filme und seine Zusammenarbeit mit Penélope Cruz.

Die Serie ist ein Remake des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1991. Unter der Regie von Martin Scorsese konnte Robert De Niro für seine Darstellung eine Oscar-Nominierung erreichen, ebenso wie Juliette Lewis.

Bereits vor dieser Verfilmung existierte eine frühere Adaption des Stoffs, der auf dem Roman The Executioners von John D. MacDonald basiert, mit Robert Mitchum und Gregory Peck in den Hauptrollen. Das Remake als Serie für AppleTV wurde von Nick Antosca entwickelt, während Scorsese und Steven Spielberg als ausführende Produzenten fungierten. Ob Javier Bardem als Max Cady besser gefällt als die unheimliche Performance von Robert De Niro, muss jeder selbst entscheiden. Bardem entstammt einer Schauspielerfamilie und wurde 1969 geboren.

Sein erster Film war der Erotikstreifen Lulu: Die Geschichte einer Frau aus dem Jahr 1990. Seit diesem Jahr spielte er häufig an der Seite von Penélope Cruz, die auch in Jamon Jamon von 1992, wie auf einem Bild zu sehen, an seiner Seite war. Die beiden heirateten 2010 und haben zwei Kinder. 1993 entstand der Film Macho, aus dem ein weiteres Bild stammt. Bardem hat sich in den letzten 30 Jahren optisch kaum verändert und ist stets wiedererkennbar.

In den Anfängen seiner Karriere war Bardem vor allem in Spanien bekannt. Internationalen Ruhm erlangte er mit Beginn der 2000er Jahre, spätestens jedoch durch seine Rolle als Gegenspieler von James Bond im 23. Bond-Film Skyfall im Jahr 2012. Fünf Jahre später erinnert man sich sicherlich auch an seine Darstellung des Captain Salazar in Fluch der Karibik 5.

Aber auch viele weitere Filme aus den 2000ern wie Der Obrist und die Tänzerin, Goyas Geister, No Country for Old Men, Die Liebe in den Zeiten der Cholera oder Eat Pray Love sind einem breiteren Publikum bekannt. Der Film mit der vielleicht witzigsten Rollenfriesur entstand 1997. Wer sich den Haarschnitt betrachten möchte, kann dies tun.

Allerdings ist der Film nicht so lustig wie die Frisur von Bardem, denn er handelt von einem psychotischen Pärchen, das ein Teenager-Paar entführt und foltert. Entsprechend trägt der Film die FSK-Einstufung 18





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