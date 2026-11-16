Jayden Daniels besucht WNBA-Spiel in South Carolina, Liebesgerüchte zu JuJu Watkins

Washington Commanders-Star Jayden Daniels reiste nach Greenville/South Carolina, um JuJu Watkins' Basketballspiel zu sehen. Die Fahrt heizt Spekulationen über eine Partnerschaft an.

Der Quarterback der Washington Commanders, Jayden Daniels, sorgte für neue Spekulationen in den Medien, als er am Donnerstag nach Greenville in South Carolina reiste. Diese Fahrt nutzte der 25-Jährige, um ein Basketball-Spiel der Frauen zu besuchen, nachdem sein Team am selben Tag die New York Giants mit 24:21 besiegt hatte. Trainer Dan Quinn hatte der Mannschaft daraufhin einen Sonderurlaub von zwei Tagen gewährt.

Daniels besucht Gamecocks gegen USC Trojans

Daniels hielt sich in der ersten Reihe der Bon Secours Wellness Arena auf, als die lokalen Gamecocks, die als Nummer 1 der Nation gepaart waren, auf die USC Trojans trafen. Die Gamecocks gewannen das Duell mit einem knappen Ergebnis von 89:85. Die Anwesenheit des NFL-Stars in den Reihen der Zuschauer war ein sichtbares Zeichen seines Interesses an der Veranstaltung und der dort spielenden Athletinnen.

Also read Die 3 besten Filme, die ihr diese Woche bei Amazon Prime Video schauen müsst

JuJu Watkins im Fokus der Aufmerksamkeit

Besonders JuJu Watkins, eine der Starspielerinnen der USC Trojans, zog die Aufmerksamkeit Daniels auf sich. Während des ersten Viertels kam es zu einer körperlichen Interaktion zwischen Watkins und Chloe Kitts, was Daniels dazu veranlasste, von seinem Platz in der ersten Reihe aufzustehen. Watkins, deren bürgerlicher Name Judea Skies lautet, beendete ihre zweite Saison am College mit zahlreichen Auszeichnungen als beste Spielerin der USA.

Private Dynamik zwischen den Sportlern

Obwohl beide Athleten ihr Privatleben weitgehend vor der Öffentlichkeit verborgen halten, ist ihre Beziehung seit Jahren öffentlich. Vor Gerüchten über eine verwandtschaftliche Verbindung wurde bereits gewarnt, doch die enge Freundschaft ist unbestritten. Daniels legte extra die rund 700 Kilometer lange Strecke nach Süden zurück, was in der Öffentlichkeit als starkes Signal für ihre Verbindung interpretiert wurde.

Advertisement

Mütterliche Fürsorge und finanzielle Hintergründe

Regina Jackson, die Mutter von Jayden Daniels, betonte in einem Interview mit Sports Illustrated ihre wachsamen Augen gegenüber potenziellen Partnern ihres Sohnes. Sie wies darauf hin, dass Daniels in der aktuellen Saison 4,2 Millionen Dollar verdient, was ihn zu einer begehrten Figur macht. Ihre humorvolle, aber bestimmte Warnung an Frauen, die die Aufmerksamkeit des Quarterbacks gewinnen wollen, bleibt in der Erinnerung.

Nachhaltige Medienwirkung der Reise

Die Nachricht über Daniels' Reise nach South Carolina hat die Debatte über sein Verhältnis zu JuJu Watkins wieder aufgefrischt. Obwohl weder er noch Watkins bestätigten, dass ihre Freundschaft über diese Grenzen hinausgeht, unterstreicht die spontane Entscheidung für den Kurztrip die enge Bindung zwischen den beiden Ausnahmesportlern. Die Medien nehmen diese Signale gerne auf, um die öffentliche Wahrnehmung ihrer Beziehungen zu analysieren.