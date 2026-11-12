JD.com übernimmt Ceconomy für 1,34 Milliarden Euro

Der chinesische Händler JD.com übernimmt Ceconomy. MediaMarkt und Saturn bleiben Marken. Kunden und Mitarbeiter erhalten Schutz.

Der chinesische Handelskonzern JD.com hat die Übernahme des europäischen Elektronikmarktführers Ceconomy abgeschlossen. Die Transaktion im Wert von rund 1,34 Milliarden Euro wurde am Donnerstag offiziell bekannt gegeben. Mit diesem Schritt sichert sich JD.com eine beherrschende Position im europäischen Einzelhandel.

Übernahmeanteil und Eigentumsstruktur

Jeder einzelne Anteilsschein an Ceconomy wurde jetzt unter der Kontrolle des chinesischen Mutterunternehmens gebündelt. JD.com hält nun genau 59,8 Prozent der Anteile. In der Kooperation mit dem bisherigen Großaktionär Convergenta, der weiterhin 25,3 Prozent besitzt, beträgt die Gesamtbeteiligung über die Partnerschaft 85,2 Prozent an Ceconomy. Diese Konstruktion sorgt für eine stabile Entscheidungsfindung in der Unternehmensleitung.

Also read Hessen debattiert Sparhaushalt 2027 im Landtag

Auflagen der Europäischen Union

Die europäische Wettbewerbsbehörde EU genehmigte den Deal nur unter strengen Auflagen. Hintergrund sind Sorgen um staatliche Hilfen aus China, etwa Steuervergünstigungen und günstige Kredite. JD.com weist diese Vorwürfe zurück. Die Auflagen gelten zehn Jahre lang und sollen verhindern, dass MediaMarktSaturn unfaire Wettbewerbsvorteile erlangt. Die Namen MediaMarkt und Saturn bleiben dabei bestehen.

Veränderungen für Kunden und Logistik

Kunden können sich auf schnellere Lieferungen freuen. JD.com plant, seine Technik und das riesige Logistiknetz einzusetzen. Filialen dienen zukünftig als kleine Lieferzentren. Bereits heute kommen Bestellungen innerhalb von 90 Minuten an. Gutscheine und Coupons bleiben voll gültig. Auch Garantieansprüche und Kundenprogramme ändern sich nicht.

Advertisement

Schutz für die Belegschaft

Für die rund 50.000 Beschäftigten gilt ein besonderer Schutz. Drei Jahre lang wird es keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Tarifverträge und die Mitbestimmung der Mitarbeiter bleiben erhalten. Dies soll Unsicherheiten in der Belegschaft minimieren. Die Struktur der Unternehmensführung bleibt zunächst unverändert. JD.com gehört zu den größten Einzelhändlern der Welt mit 163 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2025.

Marktposition in Deutschland und Europa

Mediamarkt und Saturn betreiben mehr als 1000 Elektronikmärkte in elf Ländern. Davon befinden sich rund 390 Märkte in Deutschland. Die Übernahme durch JD.com verändert die Landschaft des europäischen Einzelhandels erheblich. Die neuen Partner versprechen eine größere Auswahl und frühere Verfügbarkeit von Geräten. Die Integration soll reibungslos verlaufen. Die Kunden sollen den Wandel kaum merken.