Mit dem Anteilserwerb von JD.com an Ceconomy starten MediaMarkt und Saturn ab November 2026 eine neue Ära der Logistik. Die Integration in das chinesische Netzwerk verspricht schnellere Lieferzeiten und eine erweiterte Produktpalette für europäische Kunden.

Der chinesische Technologiekonzern JD.com hat am 12. November 2026 die Kontrolle über den europäischen Elektronikriese Ceconomy übernommen. Durch den Erwerb von 59,8 Prozent der Anteile am Mutterkonzern erhält JD.com die entscheidende Mehrheitsbeteiligung, die notwendig ist, um die strategische Ausrichtung der Marke tiefgreifend zu verändern. Diese Entwicklung markiert das Ende einer monatelangen Prüfung durch die Europäische Union, die im November des Vorjahres grünes Licht unter bestimmten Auflagen gegeben hatte.

Strategische Integration in das chinesische Liefernetzwerk

Die primäre Zielsetzung dieser Übernahme besteht in der umfassenden Nutzung des internationalen Liefernetzwerks von JD.com durch die beiden Einzelhandelsketten MediaMarkt und Saturn. Für die Endkunden resultiert daraus eine signifikante Verbesserung der Verfügbarkeit, die sich in einer größeren Auswahl an Produkten sowie deutlich kürzeren Lieferzeiten niederschlagen soll. Remko Rijnders, der Geschäftsführer von Ceconomy, kommentierte den Meilenstein mit den Worten, dass für das Unternehmen heute ein neues Kapitel beginne und die Partnerschaft fundamentale Veränderungen für die Zukunft bedeuten würde.

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Zentraler Bestandteil der Synergien ist die Unterstützung durch JD.com im Beschaffungsprozess. JD.com wird Ceconomy gezielt beim Einkauf von Markenartikeln sowie bei der Entwicklung von Eigenmarken-Produkten helfen. Die beiden Ketten vertreiben unter den Labeln ISY, PEAQ und KOENIC bereits diverse elektronische Geräte, darunter Ladezubehör, Fernseher und Haushaltsgeräte. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partner könnten solche Geräte, aber auch neue Innovationen direkt aus China, schneller und effizienter in den deutschen Einzelhandel gelangen.

Lieferinfrastruktur und Ausweitung der Serviceleistungen

JD.com plant aktiv den Ausbau seines bestehenden Logistiknetzes, das derzeit aus mehr als 60 Verteilzentren besteht. Das Ziel ist es, diese Infrastruktur weiter zu verdichten, um die bereits vielerorts angebotene Expresslieferung innerhalb von 90 Minuten für ausgewählte Artikel auszubauen. Bei diesem schnellen Service holt ein Kurier die Ware direkt im Geschäft ab, was die Logistikkette enorm beschleunigt. Ob Ceconomy diese Lager und Lieferwege in China ebenfalls vollständig nutzen wird, müssen die beiden Unternehmen noch konkret prüfen.

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Ein Beispiel für die exklusive Zusammenarbeit war die Veröffentlichung der tragbaren Spielekonsole des Herstellers Ayaneo, die JD.com zum Verkaufsstart exklusiv vertrieb. Welchen konkreten Einfluss dies auf das Sortiment in Deutschland haben wird, lässt Ceconomy bewusst offen. Parallel dazu soll der europäische Online-Shop von JD.com, bekannt als Joybuy, von der Infrastruktur profitieren. Joybuy bietet bereits die Abholung von Paketen an ausgewählten Orten an, wobei noch unklar ist, ob Kunden zukünftig auch ihre Joybuy-Bestellungen bei MediaMarkt oder Saturn abholen können.

Auflagen der EU-Kommission und Wettbewerbsschutz

Die Genehmigung der Europäischen Union war an strenge Bedingungen geknüpft, um fairen Wettbewerb in der Branche zu gewährleisten. JD.com ist verpflichtet, anderen Händlern denselben Zugang zu den Lagern, dem Liefernetz und der eingesetzten Technik zu gewähren, unter genau denselben Bedingungen, die auch seiner Tochtergesellschaft Ceconomy gelten. Diese Maßnahme dient dazu, einen unfairen Preiskampf zu verhindern, bei dem chinesische Unternehmen möglicherweise staatliche Hilfen in Anspruch nehmen könnten.

Zur Sicherstellung dieser Transparenz und Fairness wird ein unabhängiger Prüfer die Einhaltung der Auflagen über einen Zeitraum von zehn Jahren kontrollieren. Die genaue Auswirkung auf die Preisgestaltung ist für die Verbraucher jedoch nicht garantiert. Ob ein neuer Fernseher durch die Übernahme tatsächlich günstiger wird, bleibt offen. Die Strategie zielt primär auf Logistikgeschwindigkeit und Sortimentsvielfalt ab, nicht zwangsläufig auf Preissenkungen, obwohl beides im Marktumfeld eine Rolle spielen kann.