Der US-Vizepräsident, JD Vance, hat in einer turbulenten Pressekonferenz geäußert, dass Europa gegenüber den USA seine Verantwortung für die eigene kontinentale Sicherheit erhöhen sollte. Er verteufelte die Medien Europas und warnte, dass man möglicherweise in einen Spiegel schauen sollte, wenn es Kritik an den USA gebe. Vance hauchte in Richtung Europa, was es hingezogen habe, dass die USA an der Ostflanke ihrer Defensive Stationierte haben, und bat Europa, mehr Verantwortung zu übernehmen, um seine eigene Sicherheit.

Harte Bandagen von JD Vance gegen Europa! Der US-Vizepräsident ruft jetzt, Nato-Staaten sollten sich stärker selbst um ihre Verteidigung kümmern. Anlass für die brisante Äußerung der Nummer 2 der US-Regierung unter Präsident Donald Trump: eine Reporterfrage zur abgesagten Verlegung von 4000 US-Soldaten nach Polen.

Bei einer turbulenten Pressekonferenz im Medienraum des Weißen Hauses hatte ein Reporter provokant gefragt, ob man den Schritt als Geschenk an Kreml-Herrscher Wladimir Putin werten könne – direkt an der sensiblen Nato-Ostflanke. Vance reagierte mit einer Medienschelte mit politischer Kraft!





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