Vizepräsident JD Vance rechtfertigt die Rückkehr von Jensen Huang bei Nvidia. Er betonte die wirtschaftliche Bedeutung und fehlende Beweise für Vorwürfe.

US-Vizepräsident JD Vance hat sich öffentlich und entschieden hinter die Führung von Jensen Huang bei dem Halbleiterkonzern Nvidia gestellt. Der 42-Jährige wies damit direkte Vorwürfe zurück, die gegen den 63-jährigen CEO der Firma erhoben wurden, und betonte die strategische Bedeutung von Huang für die USA. Die Entscheidung des Verwaltungsrats, Huang wieder an die Spitze zu setzen, werde von der Regierung explizit unterstützt, um den technologischen Vorsprung im globalen Wettbewerb zu sichern.

Fehlende Beweise für Verfehlungen

Vance erklärte in einer öffentlichen Erklärung, dass ihm keinerlei Beweise für strafbare Handlungen durch Jensen Huang vorlägen. Er verwies darauf, dass das US-Justizministerium sowie andere Sicherheitsbehörden ihm versichert hätten, gegen Huang würden keine Ermittlungen geführt. Der Vizepräsident kritisierte scharf die Medienberichterstattung, insbesondere die Rolle anonymer Quellen in der New York Times, die die öffentliche Meinung ohne echte Beweislage beeinflussen würden.

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Er betonte, dass Menschen in den Vereinigten Staaten nicht pauschal vor dem Gericht der öffentlichen Meinung verurteilt werden sollten. Laut Vance ist es nicht gerechtfertigt, wenn Führungskräfte ihre Position verlieren, allein aufgrund von unbegründeten Anschuldigungen, die nicht auf einer soliden rechtlichen Basis stehen. Die Rückkehr von Huang sei primär eine unternehmerische Entscheidung des Verwaltungsrats von Nvidia gewesen, die nun staatlich gedeckt werde.

Geheimdienstwarnungen und innenpolitische Spannungen

Hinter der Kontroverse stand ein komplexer Interessenkonflikt, an dem auch US-Außenminister Marco Rubio beteiligt war. Bereits im Mai 2024 hatte Rubio Präsident Donald Trump in einem geheimen Memo vor Huang gewarnt. Laut Informationen der US-Geheimdienste soll Huang Kontakt zu einer ausländischen Spionin unterhalten haben. Auch hochrangige Regierungsbeamte mit entsprechender Sicherheitsfreigabe wurden über diese potenzielle Liebesfalle informiert.

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Marco Rubio und andere Vertreter der Regierung versuchten, den großen Einfluss von Jensen Huang auf Präsident Trump einzudämmen. Dies geschah besonders in Auseinandersetzungen über die strengen Exportkontrollen für Halbleiter-Technologie an China. Rubio sah in der persönlichen Verbindung Huangs zu potenziell fremden Einflüssen ein nationales Sicherheitsrisiko, das die wirtschaftlichen Vorteile überschattet.

Dennoch ignorierte Donald Trump diese Warnungen vor einer China-Connection. Analysten deuten darauf hin, dass dahinter nüchternes politisches Kalkül stand. Huang gilt als zentrale Figur des aktuellen KI-Booms und somit als wichtiger Wachstumsmotor der US-Wirtschaft. In der Logik der amerikanischen Politik ist er womöglich too big to fail, was bedeutet, dass seine Position aus wirtschaftlichen Gründen zu wichtig ist, um sie fallen zu lassen.

Strategische Priorität im KI-Wettlauf

Vizepräsident JD Vance wurde von Donald Trump mit der Rolle des Vermittlers zum Verwaltungsrat von Nvidia betraut. Seine Aufgabe bestand darin, interne Bedenken gegen die Rückkehr von Huang auszuräumen und eine Einigung zu erzielen. Die öffentliche Positionierung von Vance bestätigt nun, dass die US-Regierung weiter auf Jensen Huang als Führungskraft setzt. Es gilt, sicherzustellen, dass Amerikas beste Technologie nicht in die falschen Hände gelangt.

Die Bitternis für Marco Rubio ist offensichtlich, da Trump genau den Mann als Vermittler auswählte, der die Position von Huang verteidigt. Vance fordert von Nvidia nun die strikte Einhaltung der US-Exportkontrollen. Gleichzeitig erwartet die Regierung, dass das Unternehmen den technologischen Vorsprung vor China sichert. Die Unterstützung von Huang dient somit nicht nur der Stabilisierung des Unternehmens, sondern der nationalen Sicherheits- und Wirtschaftspolitik.