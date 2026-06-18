JD Vance warnt Israel vor Kritik an Iran-Abkommen und US-Unterstützung

US-Vizepräsident JD Vance hat Israel davor gewarnt, das vorläufige Abkommen mit dem Iran zu kritisieren, und betont die enge Unterstützung durch die USA. Gleichzeitig zeichnen sich Differenzen zwischen Donald Trump und Benjamin Netanjahu ab, während Sanktionen gegen libanesische Akteure verhängt wurden.

US-Vizepräsident JD Vance hat Israel vor Kritik am vorläufigen Abkommen mit dem Iran gewarnt. In Washington erklärte er, dass US-Präsident Donald Trump das einzige Staatsoberhaupt sei, das Israel derzeit unterstütze.

Wer in Israel glaube, das größte Problem sei der US-Präsident, müsse aufwachen und die Realität erkennen. Vance verwies zudem darauf, dass die USA den Großteil der israelischen Verteidigungswaffen finanzieren. Das vorläufige Abkommen mit dem Iran sieht eine 60-tägige Frist für weitere Verhandlungen vor, die offiziell begonnen hat. Unklar ist, wann diese beginnen.

Vance kündigte an, das Verhandlungsteam der USA bei den Gesprächen leiten zu wollen. Gleichzeitig wurden Sanktionen gegen mehrere libanesische Amtsträger und Mitglieder eines Geschäftsnetzwerks verhängt, die verdächtigt werden, den Friedensprozess im Libanon zu behindern und die Entwaffnung der Hisbollah zu verzögern.

Zudem wurden Personen im Libanon, Syrien, dem Irak und dem Oman ins Visier genommen, die für die vom Iran unterstützte Miliz Gelder gesammelt und Scheinfirmen betrieben haben sollen. Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßte das Abkommen und betonte die Wichtigkeit, dass die Waffen schweigen und die freie Durchfahrt durch die Straße von Hormus gewährleistet wird. Er kündigte an, dass sich die Bundesregierung mit einer möglichen militärischen Unterstützung, etwa durch Minenräumer, befassen könnte, für einen deutschen Einsatz jedoch ein Bundestagsmandat nötig sei.

US-Präsident Donald Trump lässt seine Unterstützung für den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei der kommenden Parlamentswahl vorerst offen. In einem Interview sagte Trump, er werde Netanjahu wahrscheinlich unterstützen, müsse aber abwarten, wer kandidiere. Trump betonte sein gutes Verhältnis zu Netanjahu, forderte aber, dass dieser vernünftiger handeln müsse. Das israelische Gesetz schreibt eine Durchführung der Wahlen bis zum 27.

Oktober 2026 vor. Umfragen zufolge verfehlt die amtierende Regierungskoalition derzeit ihre Mehrheit. Bei der Wahl 2019 hatten Netanjahu und Trump noch gemeinsam auf Wahlkampfbannern posiert. Netanjahu unterstrich die Bedeutung der Beziehung zu den USA und rief zu ihrem Erhalt auf.

Nach der Unterzeichnung des US-iranischen Rahmenabkommens sagte er, der Kampf sei noch nicht vorbei und es stünden weitere Herausforderungen bevor. Diese erforderten ein nüchternes Urteilsvermögen und die entschlossene Verteidigung der Sicherheitsinteressen Israels. Gleichzeitig traten Differenzen zwischen Trump und Netanjahu zutage. Trump bezeichnete Netanjahu als sehr schwierigen Typen und warf ihm fehlendes Urteilsvermögen vor.

Er kritisierte auch das Vorgehen der israelischen Armee im Libanon. Nach Informationen der Wall Street Journal belasten diese Differenzen das Verhältnis zunehmend. Trumps Frustration über Netanjahu sei in den vergangenen Wochen zeitweise übergekocht, da er versucht habe, den Krieg mit dem Iran zu beenden, während Netanjahu darauf bedacht gewesen sei, den Kampf fortzusetzen





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