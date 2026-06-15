JD Vance zu Iran-Atomabkommen: USA möglicherweise vor Ort für Uranvernichtung

US-Vizepräsident JD Vance hat Details zu einem möglichen Atomabkommen mit dem Iran offengelegt. Die USA könnten eine Rolle bei der Vernichtung iranischen hochangereicherten Urans spielen, ohne direkt einzugreifen. Gleichzeitig wurden Sanktionserleichterungen als Gegenleistung für iranische Zugeständnisse in Aussicht gestellt. Das Abkommen soll am Freitag unterzeichnet werden und sieht eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus vor. Israel und die Hisbollah reagierten mit Skepsis und knüpfen ihr Verhalten an die Einhaltung der Vereinbarung.

US-Vizepräsident JD Vance hat sich zu den Details eines möglichen Atomabkommen s mit dem Iran geäußert und dabei die mögliche Rolle der Vereinigten Staaten bei der Überwachung und Vernichtung iranischer Uranbestände skizziert.

Ein direkter militärischer Einsatz von US-Streitkräften sei zwar nicht zwingend erforderlich, sagte Vance dem Sender CBS. Jedoch machte er deutlich, dass die USA vor Ort sein werden, um sicherzustellen, dass hochangereichertes Uran des Iran vernichtet wird. Bereits jetzt gebe es Gespräche mit Teheran über die Zerstörung der Uranvorräte, wobei die USA mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zusammenarbeiten wollen. Über den genauen Umfang des amerikanischen Engagements - ob als Beobachter oder mit aktiverer Rolle - sollen technische Gespräche am Freitag entscheiden.

Gleichzeitig trat Vance Spekulationen über finanzielle Zugeständnisse an den Iran entgegen. In der Sendung "Good Morning America" versicherte er, dass kein amerikanisches Geld an den Iran fließen werde. Die geplanten Sanktionserleichterungen seien an konkrete Verifikationsschritte geknüpft: Sollte der Iran auf seine Bestände an hoch angereichertem Uran verzichten und eine Überprüfung zulassen, die den USA Sicherheit gebe, dass das Land keine Atomwaffe baue, würden Sanktionen aufgehoben.

Dies sei ein Weg, um den Iran in die Weltwirtschaft zu reintegrieren, "wenn er das Richtige tut". Parallel dazu kündigte US-Präsident Donald Trump auf Truth Social an, dass Schiffe - viele mit Öl beladen - beginnen, die Straße von Hormus zu verlassen. Eine formelle Öffnung der für den globalen Ölhandel kritischen Meerenge sei jedoch erst nach der Unterzeichnung des Abkommens am Freitag in der Schweiz geplant, da zuvor Minen geräumt werden müssten.

Das Rahmenabkommen sieht eine Verlängerung der Waffenruhe und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus vor. Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon hat laut eigenen Angaben seit Bekanntgabe des Abkommens keine Angriffe gegen Israel mehr ausgeführt, knüpft ihre weitere Haltung aber an die Einhaltung der Waffenruhe durch Israel. Der israelische Verteidigungsminister Katz kündigte an, dass Israel sich nicht aus den besetzten Gebieten im Libanon zurückziehen werde.

Der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, zeigte sich skeptisch gegenüber der angekündigten Iran-Absichtserklärung. Zwar sei die Nachricht zunächst positiv, doch bis zur formellen Unterzeichnung am Freitag könne noch viel passieren. Zentrale Fragen zur Urananreicherung, zur Kontrolle der Straße von Hormus und zur Einbindung Israels blieben ungelöst.

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich kritisierte das Abkommen auf X als "schlecht für Israel und für die gesamte freie Welt" und forderte, die Offensive zum Sturz des iranischen Regimes fortzusetzen, um zu verhindern, dass der Iran jemals Atomwaffen besitzt





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