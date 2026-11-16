JD Vance steht vor der Wahl für 2028. Seine Distanzierung vom Iran-Krieg und die Geburt eines vierten Kindes beeinflussen seine Kandidatur-Entscheidung entscheidend.

JD Vance hat seine mögliche Kandidatur für die US-Präsidentschaft 2028 neu bewertet, während die politische Landschaft im Land sich rapide verändert. Kurz nach den jüngsten Zwischenwahlen distanzierte sich der Vizepräsident öffentlich vom Iran-Krieg, ein strategischer Schritt, der darauf abzielt, seine Position für das Jahr 2028 zu sichern. Viele Beobachter interpretieren diese Distanzierung als Versuch, sich nicht zu stark mit der aktuellen Trump-Regierung identifizieren zu müssen. Gleichzeitig berichten Berater, dass Vance sich als Anti-Establishment-Kandidat profilieren möchte, was jedoch angesichts seiner aktuellen Rolle als Vizepräsident und Mitstreiter ideologischer Richtlinien wie der harten Migrationspolitik erschwert wird.

Politische Distanzierung und interne Konflikte

JD Vance gerät zunehmend in ein Dilemma, da die Ablehnung von Korruption unter US-Wählern und die wachsende Unbeliebtheit von Tech-Milliardären, auch innerhalb der eigenen Partei, zunehmen. Diese Faktoren stellen ein erhebliches Problem für seine politische Zukunft dar. Ein Vertrauter von Vance gibt an, dass er ernsthaft überlegt, nicht für 2028 zu kandidieren. Mit vierzig Jahren sei er noch zu jung, um aufzugeben, und könnte später ein Comeback feiern. Vielleicht sei einfach der falsche Zeitpunkt gewählt. Diese Überlegungen werden durch persönliche Umstände befeuert, da Vance in diesem Jahr zum vierten Mal Vater geworden ist.

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Strategische Unsicherheit und Beratermeinungen

JD Vance beabsichtigt, seine endgültige Entscheidung zur Kandidatur erst im neuen Jahr bekannt zu geben. Allerdings halten seine engsten Berater es für wahrscheinlicher, dass er antreten wird. Präsidentschaftskandidaturen in den USA erfordern einen langen Vorlauf, wobei die Vorwahlen der Parteien im Frühjahr 2028 beginnen. Bereits im kommenden Sommer könnten die ersten Fernsehdebatten der potenziellen Kandidaten stattfinden. Trotz der genannten Unsicherheiten bleibt die Erwartungshaltung in seinen Beraterkreisen hoch, dass die politische Karriere fortgesetzt wird, um den Aufstieg in das höchste Amt zu versuchen.

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Konkurrenz durch Marco Rubio und andere Akteure

Marco Rubio entwickelt sich zunehmend zum Wunschkandidaten der Republikaner, um die Partei aus der aktuellen politischen Wildnis zu führen. Ein republikanischer Abgeordneter drückte die Hoffnung aus, dass Rubio sich Anfang des kommenden Jahres von Trump und Vance distanziert, da er als beste Hoffnung für die Partei gilt. Zudem wurden Namen wie Chris Christie genannt, der 2024 in den Vorwahlen an Trump scheiterte, aber einen glaubhafteren Bruch mit der aktuellen Regierung verkörpern könnte. Auch der russlandfreundliche ehemalige Fox-News-Moderator wird in den Medien diskutiert, was die Palette der konkurrierenden Kandidaturen erweitert.

Konstitutionelle Kontingenzen im Weißen Haus

Ein oft übersehenes Szenario für die Zukunft des Vizepräsidenten liegt fernab traditioneller Wahlen. JD Vance könnte das Amt des US-Präsidenten automatisch übernehmen, falls Donald Trump stirbt oder des Amtes enthoben wird. Für eine Amtsenthebung im US-Senat ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Nach dem jüngsten Wahltriumph der Demokraten fehlen dafür nur noch zehn Stimmen. Je unpopulärer Donald Trump wird, desto eher könnten sich auch Republikaner diesem Votum anschließen, insbesondere wenn JD Vance den symbolischen Schritt tut und den Sturz aus eigenen Machtinteressen aktiv vorantreibt.