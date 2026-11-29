Pflanzliche und tierische Fette unterscheiden sich in ihrer Wirkung auf die Gesundheit. Eine neue Studie untersucht den Zusammenhang mit Leberkrebs.

Pflanzliche und tierische Fette unterscheiden sich in ihrer Wirkung auf die Gesundheit. Eine neue Studie untersucht den Zusammenhang mit Leberkrebs. Wer Gemüse in Butter schwenkt oder den Salat mit Olivenöl anmacht, denkt selten an seine Leber.

Um diesen Zusammenhang geht es in einerFettart könnte wichtiger sein als Fettmenge Auf die Gesamtmenge an Fett kam es nicht entscheidend an: Hier zeigte sich kein statistisch eindeutiger Zusammenhang mit Leberkrebs. Bei einzelnen Fettarten sieht das anders aus. Pro 20 Gramm pflanzlichem Fett mehr am Tag war das relative Risiko rechnerisch um 20 Prozent niedriger, pro 20 Gramm gesättigtem Fett mehr um 18 Prozent höher. Wichtig: Diese Einzelergebnisse beruhen nur auf einem Teil der 14 Studien, nicht auf allen.

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Auch das Verhältnis der Fettarten spielte eine Rolle. Ein höheres Verhältnis einfach ungesättigter zu gesättigten Fettsäuren war mit einem um 20 Prozent niedrigeren relativen Risiko verbunden. Bezog man die mehrfach ungesättigten Fettsäuren ein, lag der Unterschied bei 13 Prozent. Für die mehrfach ungesättigten allein blieb der Zusammenhang statistisch unsicher.