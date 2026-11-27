Es war schon im Vorfeld ein offenes Geheimnis: „Stranger Things“-Star Sadie Sink spielt in „Spider-Man 4: Brand New Day“ die Mutantin Jean Grey, die zunächst als Antagonistin auftritt. Doch ursprünglich war ein ganz anderer Bösewicht geplant!

Es war schon im Vorfeld ein offenes Geheimnis: „Stranger Things“-Star Sadie Sink spielt in „Spider-Man 4: Brand New Day“ die Mutantin Jean Grey, die zunächst als Antagonistin auftritt.

Doch ursprünglich war ein ganz anderer Bösewicht geplant! Spidey in seinem vierten Solo-Abenteuer zu tun bekommt. Längst nicht alle davon haben sich im Film dann bewahrheitet – doch das bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie nicht gestimmt haben! Denn auch wenn das angesichts des Endergebnisses und der Zukunftspläne für das MCU im Nachhinein kaum noch vorstellbar ist,haben McKenna und Sommers den Prozess zur Bösewichtfindung hinter den Kulissen ein wenig nachgezeichnet.

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Ausgehend von der spinnenhaften Wandlung Spider-Mans sollte unbedingt ein Schurke gefunden werden, der dazu passt: „Wir kamen auf die Idee der Metamorphose, und alle waren extrem begeistert davon. Danach haben wir versucht, einen passenden Bösewicht zu finden – was absolut entscheidend ist. Die Idee der Gedankenkontrolle stand bereits , aber wir hatten uns noch nicht festgelegt, welcher Schurke es werden sollte. Wir liebten das Konzept.