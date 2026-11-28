Jean-Luc Dompé erzielte sein erstes Saisontor für Konyaspor im Spiel gegen Besiktas Istanbul. Der HSV-Ex-Profi überwindet seine Comeback-Hürden im türkischen Verein.

Der französische Außenstürmer Jean-Luc Dompé hat nach einer langen Phase der Anpassung und Verletzungspause bei Konyaspor sein erstes Saisontor in der türkischen Süper Lig erzielt. Der 31-Jährige traf am Freitag im Spiel gegen Besiktas Istanbul, obwohl sein Team am Ende mit 2:4 unterlag. Dies markiert einen wichtigen sportlichen Wendepunkt für den Linksfuß, der nach seiner Ablöse vom Hamburger SV (HSV) zunächst Schwierigkeiten hatte, sich an das türkische Spieltempo zu gewöhnen.

Komplizierter Einstieg in die Süper Lig bei Konyaspor

Der Wechsel von Jean-Luc Dompé von der Elbe nach Zentralanatolien verlief alles andere als reibungslos. Der Vertrag mit Konyaspor läuft bis zum Jahr 2028, doch der Start im August gestaltete sich für den Linkshänder holprig. Aufgrund eines Trainingsrückstands war der Franzose zu Beginn weder körperlich noch taktisch auf die volle Belastung von 90 Minuten in der höchsten türkischen Spielklasse vorbereitet.

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In den ersten drei Ligaspielen kam Dompé nur zu sehr kurzen Einsatzzeiten, bevor ihn eine Muskelzerrung vollständig vom Spielfeld fernhielt. Trainer İlhan Palut, der 50-Jährige, reagierte frühzeitig und zog die Notbremse, um den Spieler nicht zu überlasten. Diese Pause war notwendig, um Dompé langsam wieder in die Fitnesskurve zu bringen.

Das Comeback: Härteres Training führt zu mehr Spielzeit

Im Herbst nahm Jean-Luc Dompé sein Comeback unter die eigene Regie. Zusammen mit den Co-Trainern und den Fitness-Coaches des Vereins absolvierte der Franzose zahlreiche Extraschichten, um sein körperliches Fundament zu stärken. Dieser disziplinierte Ansatz zahlte sich aus: Von Spiel zu Spiel verbesserte sich die Leistungslinie deutlich.

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Die steigende Einsatzzeit war der erste sichtbare Erfolg dieser Arbeitsweise. In den jüngsten Partien stand Jean-Luc Dompé zwei Mal über die volle Spieldauer von 90 Minuten auf dem Platz. Seine Formentwicklung zeigt nun, dass er den Anschluss an das hohe Tempo der Süper Lig wiederhergestellt hat, nachdem er zuvor Monate mit Verletzungen und Anpassungsproblemen zu kämpfen hatte.

Das Traumtor gegen den Großklub Besiktas Istanbul

Gegen Besiktas Istanbul schaffte Jean-Luc Dompé seinen Durchbruch in der aktuellen Saison. Aus einer Entfernung von 18 Metern schlenzte er den Ball aus linker Position mit hoher Präzision in den rechten Torwinkel. Der Treffer zum 1:2 galt als ein absolutes Traumtor und ließ die Fans im Stadion jubeln, auch wenn das Team am Ende mit 2:4 das Nachsehen hatte.

Dieser Treffer ist für Dompé mehr als nur ein Tor in einer verlorene Partie. Es ist der Beweis dafür, dass die langen Monate der Rehabilitation und des hartnäckigen Trainings Früchte tragen. Der Linksfuß beweist damit seine Klasse und seine Torgefahr, die er bereits in der deutschen Bundesliga unter Beweis stellte, als er mit neun Toren maßgeblichen Anteil am Aufstieg des HSV im Jahr 2025 hatte.

Harter kultureller Umbruch und der Druck auf Dompé

Neben der sportlichen Leistung muss Jean-Luc Dompé nun auch die kulturellen Unterschiede in Konya meistern. Die Stadt in Zentralanatolien gilt als sehr konservativ, wo Disziplin und Tradition einen extrem hohen Stellenwert besitzen. Skandale und öffentliches Fehlverhalten werden in diesem Umfeld nicht toleriert. Der 31-Jährige, bekannt als extravagant im Bereich Auto- und Mode, steht nun unter Beobachtung.

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Seine Vergangenheit in Hamburg ist geprägt von Vorfällen, die in Konya zu schwerwiegenden Problemen führen könnten. Im Februar 2023 zerstörte Dompé mit seinem Sportwagen eine Bushaltestelle im Hamburger Hafen vollständig. Diese Aktion sorgte international für Aufsehen und zeigte sein risikofreudiges Verhalten.

Ein weiterer Vorfall im Januar 2026 verschärfte die Situation: Nach dem Stadtderby gegen St. Pauli, das mit 0:0 endete, wurde der Fahrer von der Polizei gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass Dompé 1,4 Promille am Steuer hatte. Solche Eskapaden hat der ehemalige Bruchpilot in der Umgebung von Konyaspor besser unter Kontrolle zu halten, um keinen Schaden am Verein und an seinem eigenen Ruf zu verursachen.