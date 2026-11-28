Rund 1000 Zuschauer im Babylon: Jean-Luc Mélenchon stellt sein Buch „Die Stunde der Vielen“ vor. Er wettert gegen Aufrüstung, Blutrecht und die Bundesregierung.

Rund 1000 Zuschauer im Babylon: Jean-Luc Mélenchon stellt sein Buch „Die Stunde der Vielen“ vor. Er wettert gegen Aufrüstung, Blutrecht und die Bundesregierung. Jean-Luc Mélenchon, Gründer von La France insoumise und Präsidentschaftskandidat, stellte am 27.

November im Berliner Kino Babylon sein Buch „Die Stunde der Vielen“ vor. Es ist kalt an diesem Freitagabend, der Winter zieht merklich in Berlin ein. Trotzdem reicht die Schlange vor dem Kino Babylon kurz vor Einlass rund 300 Meter weit, bis zum Karl-Liebknecht-Haus, der Parteizentrale der Linken. Wer an ihr entlanggeht, hört viel Französisch.

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Rund 1000 Zuschauer sind gekommen. Drinnen, noch bevor der Hauptgast die Bühne betritt, stimmen ein paar von ihnen einen Sprechchor an, und das ganze Parkett macht mit: „Siamo tutti antifascisti“, auf Deutsch: „Wir sind alle Antifaschisten“. Ein italienischer Schlachtruf in einem Berliner Kino für einen französischen Präsidentschaftskandidaten. Treffender lässt sich kaum zusammenfassen, worum es an diesem Abend geht: eine Linke, die über Grenzen hinweg zusammenfinden will.