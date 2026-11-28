Bei einem Besuch in Berlin wirbt Frankreichs prominentester Linker Jean-Luc Mélenchon für eine europäische Zeitenwende – in deren Zentrum er sich selbst sieht.

Bei einem Besuch in Berlin wirbt Frankreichs prominentester Linker Jean-Luc Mélenchon für eine europäische Zeitenwende – in deren Zentrum er sich selbst sieht. Wie ein Echo aus Zeiten der nationalistischen Erbfeindschaft las sich die Vorabberichterstattung deutscher Medien über den Besuch von Frankreichs derzeit einflussreichstem Linken-Politiker Jean-Luc Mélenchon am Freitag in Berlin.

Deutschland gehöre zu Mélenchons „Lieblingsfeinden“,warf der Partei Die Linke „pudelhafte Verehrung“ eines Mannes vor, der „besessen“ sei von der Feindschaft gegenüber Deutschland. Die Linke hatte Am Freitagabend zog sich die Schlange vor dem Gebäude über mehrere Blocks, drinnen wurde Mélenchon gefeiert wie ein Star Das Publikum schreckte das nicht ab. 2.000 Anmeldungen soll es für die Veranstaltung im Berliner Babylon-Kino gegeben haben.

Advertisement

Advertisement

Am Freitagabend zog sich die Schlange vor dem Gebäude über mehrere Blocks, drinnen wurde Mélenchon gefeiert wie ein Star. Offiziell stellte er die deutsche Fassung des Buches „Die Stunde der Vielen“ vor, das in Frankreich bereits 2023 erschienen war. Doch in den vergangenen Monaten. In den Umfragen steht er heute auf Platz zwei, wenn auch mit mehr als zehn Prozentpunkten Abstand hinter Le Pen.