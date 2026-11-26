Der französische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon äußert scharfe Kritik an Deutschlands Militärrüstung und droht mit einer Absage durch Friedrich Merz vor seinem geplanten Berlin-Besuch.

Der französische Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon hat seine skeptische Haltung gegenüber der deutschen Verteidigungspolitik vor seinem geplanten Besuch in der Hauptstadt deutlich verschärft. Kurz bevor der 75-Jährige am Freitag und Sonnabend in Berlin eintreffen soll, attackierte er indirekt die Aufrüstung des Bundesheeres. Er betonte bei einer Veranstaltung in Berlin, dass er nicht akzeptiere, dass irgendjemand die größte konventionelle Armee Europas aufbaue. Diese Bemerkung fällt in einen historischen Kontext, da der 11. November seit 1918 den Waffenstillstand zwischen Frankreich und Deutschland markiert und an der linken Rheinseite ein offizieller Feiertag ist.

Mélenchons harte Kritik an der deutschen Sicherheitspolitik

Die Aussagen des Linkspopulisten aus der Bewegung La France Insoumise (LFI) werden weithin als direkte Kritik an der aktuellen Sicherheitsstrategie Deutschlands interpretiert. Sein Abgeordneter Hadrien Clouet, der ihn auf der Reise nach Berlin begleitet, ging noch einen Schritt weiter und erklärte unverblümt: Kanzler Friedrich Merz sei ein Problem für Europa. Dies steht im schroffen Widerspruch zu den diplomatischen Absichten, da Merz den Chef der LFI nach derzeitigen Informationen nicht empfangen wird. Der Besuch der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die die Reise unterstützt, stieß auf breite Aufmerksamkeit, wobei sich laut Angaben 2000 Interessierte für die Veranstaltung angemeldet haben sollen. Treffen mit linkspolitischen Akteuren derartiger Prägung gelten in politischen Kreisen jedoch oft als kompliziert.

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Politische Wurzeln und Inspiration aus Deutschland

Dies ist nicht die erste kritische Auseinandersetzung Mélenchons mit Deutschland, wobei seine politische Heimat durchaus deutsche Inspirationen nutzte. Besonders Oskar Lafontaine übte großen Einfluss aus, als dieser die SPD verließ, um 2007 Ko-Vorsitzender der neu gegründeten Linken zu werden. Ein Jahr später gründete Mélenchon seine eigene Bewegung La France Insoumise, wobei Lafontaine beim Gründungskongress anwesend war. Bereits 2015, ebenfalls an einem 11. November, forderte Mélenchon Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, die Arroganz einer deutschen Regierung angesichts von Kapitalismuskrisen zu überdenken. Er warnte damals vor schrecklichen Erinnerungen und mahnte eine andere Herangehensweise an.

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Wirtschaftliche Spannungen und strategische Ziele

Mélenchon wirft Deutschland vor, eine Gefahr für die europäische Souveränität darzustellen, indem es Europa seinen ordoliberalen Stempel aufzwingt. Diese wirtschaftspolitische Kritik spiegelt sich auch in aktuellen Konflikten wider, etwa bei den Airbus-Drohnenprojekten mit Dassault. Die Unternehmen konnten sich intern nicht einigen, wer bei dem Projekt die Führung übernehmen sollte, was die tieferliegenden Spannungen verdeutlicht. Das Vertrauen der Franzosen in Deutschland hat in Umfragen bereits nachgelassen, was sich nun auch in der politischen Rhetorik widerspiegelt. Mélenchon strebt zudem einen Austritt Frankreichs aus der Nato an und will die Schulden bei der Banque de France streichen.

Perspektiven für die Stichwahl und kommende Koalition

Trotz der aktuellen Rivalität könnte eine Begegnung mit Friedrich Merz unvermeidlich werden. Die Umfragen prognostizieren konstant, dass der 75-jährige Kandidat in die Stichwahl gegen den aktuellen Kanzlerkandidaten geht. Möglicherweise muss sich Merz ab nächsten Frühsommer mit dem Mann unterhalten, der grundlegende Changes in der französischen und europäischen Politik anstrebt. Die Scharfmacherei vor dem Besuch zeigt, wie komplex das Verhältnis zwischen beiden Nachbarländern ist, das von historischer Last und aktuellen geopolitischen Herausforderungen geprägt bleibt. Die Debatte um die militärische Stärke und die wirtschaftliche Ausrichtung Europas wird somit weiter an Dynamik gewinnen.