Jean Pierre Kraemer: "Der neue Ferrari sieht aus wie ein iPhone"

Tuning-Star Jean Pierre Kraemer hat scharfe Kritik an dem neuen Ferrari Luce geübt. Er findet, dass das futuristische Design nicht typisch für einen Ferrari sei und mehr auf ein iPhone hindeutet.

Der erste Elektro- Ferrari sorgt im Netz für heftigen Spott. Jetzt schießt auch Tuning-Star Jean Pierre Kraemer gegen den neuen Ferrari Luce . Er kann kaum glauben, was die Italiener da gebaut haben.

Über fünf Meter lang, mehr als 1000 PS stark und entworfen mithilfe des ehemaligen Apple-Designchefs Jony Ive:als Zukunft der Marke. Doch viele Fans fragen sich gerade eher: Sieht ein Ferrari wirklich so aus? JP reagiert in seiner Instagram-Story jedenfalls fassungslos.

"Habt ihr den neuen Elektro-Ferrari gesehen? Ey, was los? Es war doch alles gut! Ich verstehe es nicht".

Besonders bitter für Ferrari: Sogar der zuletzt ebenfalls für seine Optik kritisierte elektrische Mercedes-AMG GT 4-Türer kommt bei JP plötzlich deutlich besser weg. Foto: -/Mercedes-Benz AG/dpa-tmn "Der AMG, okay, schwierig. Aber Ferrari! Das hätte ich nicht erwartet.

Der Mercedes ist dagegen auf einmal wunderschön!

". Und er legt sogar noch nach. In einer weiteren Story blendet JP den Ferrari Luce mit der Volksmusiknummer "Servus, Grüezi und Hallo!

" ein – eine deutliche Spitze gegen das futuristische Design. Tatsächlich polarisiert der neue Ferrari. Große Glasflächen, gegenläufig angeschlagene Türen und die ungewöhnliche Karosserie erinnern viele Fans eher an ein futuristisches Technik-Gadget als an einen klassischen Ferrari. Die eingerahmte Heckpartie trägt die markante vierfache Rückleuchten-Grafik, wie man sie bereits von zahlreichen Ferrari-Modellen kenntTechnisch ist der Luce allerdings ein Monster.

Vier Elektromotoren liefern zusammen 1047 PS. Ferrari verspricht den Sprint auf Tempo 100 in 2,5 Sekunden und bis zu 310 km/h Spitze. Trotzdem dreht sich die Diskussion aktuell fast ausschließlich um die Optik. Denn für viele Ferrari-Fans bleibt genau eine Frage: Ist das noch Ferrari – oder schon ein iPhone auf Rädern





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