Sängerin Jeanette Biedermann genießt die ersten Monate mit ihrem Sohn. Sie berichtet von Herbstspaziergängen, Stillroutine und den Plänen für den nächsten Schritt.

Die vierundvierzigjährige Sängerin Jeanette Biedermann blickt auf ein halbes Jahr Muttersein zurück und beschreibt dieses Kapitel ihres Lebens als absolute Bereicherung. Nach der Geburt ihres Sohnes vor elf Wochen hat sie sich vollständig auf die intensive Betreuung des Kleinen konzentriert. Die Musikerin teilt nun detailliert Einblicke in ihren Alltag mit Partner Sebastian, der fest in das familiäre Gefüge integriert ist.

Herbstspaziergänge mit Sohn Sebastian

Ein zentraler Bestandteil des neuen Familienlebens sind die ausgedehnten Ausflüge in die Natur. Jeanette Biedermann macht mehrmals pro Woche mit ihrem Sohn und ihrem Freund Sebastian spazieren. Die Route führt häufig in nahegelegene Wälder oder durch die Stadt, wobei die Dauer der Touren variabel ist. Manchmal handelt es sich um kurze Wege zum Supermarkt, bei anderen Gelegenheiten dauern die Spaziergänge bis zu drei Stunden.

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Die Sängerin schwärmt von den bunten Farben des Herbstes, die sie und der Säugling genießen. Das Baby sitzt dabei meist in einem speziellen Kinderwagen, den die Mutter als besonders gemütlich und sicher beschreibt. Für Jeanette Biedermann ist der Anblick des Kindes, das in die Umgebung hineinschaut, ein ständiges Erlebnis. Sie vergleicht das Gefühl des Vorherfahrens mit einem einzigartigen Gefühl von Zusammengehörigkeit und nennt diese Zeit ein kleines Wir.

Sonderwagen von Freundin geschenkt

Der verwendete Kinderwagen besitzt für Jeanette Biedermann eine persönliche Geschichte, da sie das Gerät nicht neu gekauft hat. Die Freundin der Sängerin schenkte ihr den Wagen anlässlich eines Geburtstags. Vor der Übergabe hatte bereits das kleine Mädchen der Schenkenden in dem Wandbox genutzt. Für die Mutter ist die Weitergabe gebrauchter Gegenstände ein sinnvoller und nachhaltiger Akt.

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Die Sängerin hebt hervor, dass sie Dingen mit einer Vergangenheit besondere Wertschätzung entgegenbringt. Sie findet es gut, dass dem Wagen ein kleiner Zauber innewohnt, wenn nun ihr eigener Sohn darin transportiert wird. Dieser Aspekt der Nachhaltigkeit und der persönlichen Verbindung steht für sie im Vordergrund, ebenso wie die praktische Brauchbarkeit des Fahrzeugs im Alltag.

Charakter und Stillroutine des Kindes

Über den Charakter des Babys berichtet Jeanette Biedermann mit großer Begeisterung. Der kleine Kerl gilt als sehr ruhig und gelassen, was ihn zu einem entspannten Reisebegleiter macht. Er meld sich in der Regel nur, wenn er ein konkretes Bedürfnis hat. Sollte die Reaktion der Eltern, also der Mama oder des Papas, zu langsam erfolgen, setzt das Kind auf seine Stimmgewalt, um nachdrücklich auf sein Verlangen hinzuweisen.

Im Gegensatz zu seinem ruhigen Wesen lacht der Säugling den ganzen Tag und interagiert freundlich mit allen Personen, die er trifft. Die Mutter hat noch nie ein Baby erlebt, das so viel fröhlich lacht, was ihr Herz ständig schmelzen lässt. Zu den täglichen Aufgaben gehört zudem das intensive Stillen. Die Sängerin macht keinen Hehl daraus, dass sie nach dem Stillen sofort wieder stillen möchte, Tag und Nacht.

Ausblick auf die Zukunft und Schlafmangel

Die anhaltende nächtliche Routine des Stillens führt bei Jeanette Biedermann zu spekulativen Gedanken bezüglich ihres eigenen Schlafplans. Sie bezweifelt, dass sie in naher Zukunft wieder durchschlafen wird. Ein vollständiger Schlaf könnte erst dann wieder normal werden, wenn das Kind dreißigfünf Jahre alt ist. Dieser humorvolle Ausblick unterstreicht die intensive Bindung in den ersten Lebensmonaten.