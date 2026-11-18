Jeanette Biedermann hat ihr geplantes November-Konzert abgesagt. Die Tournee wurde auf Juni 2027 verlegt. Fans behalten Tickets. Sängerin widmet sich ihrem Baby.

Die deutsche Sängerin und Musikerin Jeanette Biedermann hat ihre bevorstehende Bühnenpräsenz vorübergehend ausgesetzt, um sich exklusiv der Betreuung ihres neugeborenen Sohnes zu widmen. Dies hat Konsequenzen für den ursprünglich im Wiener Portofino angesetzten Auftritt, der nun in den Juni 2027 verschoben wurde. Fans mit gültigen Tickets behalten ihre Plätze, sodass die Verzögerung für die Zuschauer keine finanziellen Nachteile bedeutet.

Verschiebung des Wiener Konzerts

Das geplante Gastspiel der Musikerin mit ihrer Band war ursprünglich für den 28. November im Wiener Portofino anberaumt. Aufgrund der Geburt des Kindes und der notwendigen Anpassungen im Alltag hat Jeanette Biedermann diese Veranstaltung jedoch abgesagt. Anstatt noch in diesem Kalenderjahr für ihr Publikum auf der Bühne zu stehen, wird die Künstlerin die folgende Zeit der intensiven Betreuung ihres kleinen Sohnes widmen. Diese Entscheidung unterstreicht ihren Anspruch, als frischgebackene Mutter die ersten Lebensmonate ihres Kindes aktiv mitzugestalten und nicht nur als Tour-Statistin zu fungieren.

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Persönliche Vorkehrungen und Stillen

Jeanette Biedermann hat sich vor der Trennung von ihrem Sohn bereits umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um die Versorgung des Babys zu gewährleisten. Vor allem die Ernährung mit Muttermilch stand im Fokus ihrer Planung. "Der ist heute bei Papa geblieben", berichtete die Künstlerin. "Ich habe vorher ordentlich abgepumpt. Das wird schon alles funktionieren." Diese logistischen Schritte waren notwendig, um die Zeit ohne das Kind strukturieren zu können. Dennoch gab sie an, dass die Trennung nicht spurlos an der frischgebackenen Mutter vorbeigegangen sei. Trotz der notwendigen Abwesenheit des Kindes hat sie versucht, alle notwendigen Rituale für das Wohlergehen des Babys sicherzustellen.

Emotionale Momente beim Lächeln

Ein besonders berührender Moment für Jeanette Biedermann war das erste bewusste Lächeln ihres Sohnes. Als sie den Ausdruck sah, reagierte sie mit tiefer Rührung. "Da bin ich dahingeschmolzen", gestand sie. Die Sängerin hatte zuvor erfahren, dass dieser besondere Augenblick oft als umhauend beschrieben wird. Sie bestätigte diese Einschätzung: "Und es ist wirklich so. Ich war einfach unfassbar glücklich." Dieser emotionale Höhepunkt ist Teil der intensiven Phase, in der sich Jeanette Biedermann aktuell befindet und die Prioritäten neu setzt. Die Freude über diese Entwicklung überschattet jegliche Enttäuschung über den Wegfall der unmittelbaren Bühnenpräsenz.

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Öffentliche Auftritte trotz Aufregung

Trotz ihrer Nervosität gab sich Jeanette Biedermann bei öffentlichen Anlässen von ihrer besten Seite. Auf dem roten Teppich war von ihrer Aufregung kaum etwas zu sehen. Stattdessen versprühte sie eine Menge gute Laune und zeigte, dass sie vor den Kameras nichts von ihrer bekannten Ausstrahlung eingebüßt hat. In einem Interview beim "Deichmann Fashion Talk" im Oktober offenbarte sie ihre Gefühle. "Ich bin tierisch aufgeregt", sagte sie. Dieser Kontrast zwischen innerer Anspannung und äußerer Ruhe demonstriert ihre professionelle Distanzierung, während sie ihre private Rolle als Mutter neu definiert.

Konsequenzen für Ticketinhaber

Für die Fans, die sich bereits einen Platz für das ursprünglich angekündigte Konzert im Wiener Portofino gesichert haben, ergeben sich konkrete Folgen. Jeanette Biedermann räumte ein, dass sich ihre Fans noch etwas gedulden müssen. Die Ticketinhaber müssen jedoch nicht komplett auf den gemeinsamen Abend verzichten. Jeder, der bereits eine Eintrittskarte erworben hat, kann sein Ticket auch für den neu angesetztten Termin im kommenden Sommer nutzen. Dies stellt sicher, dass die Fans ihren Anspruch auf den Auftritt der Künstlerin nicht verlieren, sondern lediglich auf den Juni 2027 warten müssen.

Rückblick auf Schwangerschaft und Instagram

Die Entwicklung folgt auf die Ankündigung der Schwangerschaft im März dieses Jahres. Damals verkündete Jeanette Biedermann die süße Nachricht öffentlich. Im März 2026 zeigte sie auf Instagram zudem explizit ihren Babybauch. Dies markiert den Beginn der öffentlichen Begleitung ihrer Reise zur Mutterschaft. Der schöne Auftritt, den sie nun auf Eis legt, soll im kommenden Jahr nachgeholt werden. Es ist toll, sie wieder im Rampenlicht zu sehen, wobei die aktuelle Pause als natürliche Konsequenz der Geburt zu verstehen ist. Die Künstlerin nutzt die Zeit, um die Beziehung zu ihrem Sohn zu festigen, bevor sie die Bühne wieder betritt.