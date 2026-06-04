Jeanie Buss unterstützt Doncics Europa-Pläne: Love this

Lakers-Chefin Jeanie Buss gibt Luka Doncic Rückendeckung für sein Engagement bei Vanoli Cremona und den Umzug nach Rom. Die NBA Europe rückt näher.

Jeanie Buss , die Chefin der Los Angeles Lakers, hat auf die Europa-Pläne ihres Superstars Luka Doncic reagiert und eine klare Ansage gemacht. Mit nur zwei Worten: Love this.

Die 64-Jährige Mehrheitseignerin postete auf der Plattform X ihre Unterstützung für Doncics Engagement als Investor bei Vanoli Cremona, einem italienischen Basketballklub. Doncic ist Teil einer Investorengruppe unter Führung des ehemaligen General Managers der Dallas Mavericks, Donnie Nelson, die den Klub gekauft hat. Ziel ist es, das Team zu einem Kandidaten für die geplante NBA Europe zu machen. Erster Schritt: der Umzug von Cremona nach Rom.

Doncic selbst teilte ein kurzes Video mit einem Basketballspieler im Stile einer römischen Skulptur und schrieb: Basketball kehrt zurück nach Rom. Es dauerte nicht lange, bis Buss reagierte. Ihre unmissverständliche Zustimmung zeigt, dass sie die Pläne ihres Superstars voll unterstützt. Für Doncic bedeutet der Kauf die Erfüllung eines Traums, denn er hatte sich schon lange ein eigenes Team in Europa gewünscht.

In einem Statement sagte er: Ich habe lange davon geträumt, ein Team in Europa zu besitzen, und dass dies nun endlich geschehen ist, ist einfach unglaublich. Vanoli blickt auf eine großartige Geschichte zurück, und wir sind bereit, in Rom den nächsten Schritt zu gehen. Wir haben ein fantastisches Partnerteam, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir etwas Besonderes für den Basketball in Italien und Europa erreichen können.

Die NBA Europe, die bereits in knapp zwei Jahren starten soll, wird voraussichtlich aus 16 Teams bestehen. Zwölf Franchises erhalten einen festen Platz, vier weitere Teams können sich sportlich qualifizieren. Als mögliche Standorte gelten unter anderem Berlin, Paris, London, Madrid, Mailand und, dank Doncic, auch Rom. Dieses Projekt könnte den europäischen Basketball revolutionieren und neue Märkte erschließen.

Die NBA verfolgt damit das Ziel, die globale Reichweite des Basketballs zu vergrößern und neue Fans zu gewinnen. Doncic, der selbst aus Slowenien stammt und in Europa groß geworden ist, bringt wertvolle Erfahrung und Leidenschaft mit. Seine Beteiligung an einem europäischen Team ist nicht nur ein persönliches Projekt, sondern auch eine strategische Investition in die Zukunft des Sports. Die Reaktion von Jeanie Buss zeigt, dass die Lakers-Organisation hinter ihm steht.

Buss, die seit dem Tod ihres Vaters Jerry Buss die Geschicke des Teams lenkt, hat stets betont, dass sie die individuellen Interessen ihrer Spieler unterstützt, solange sie nicht den Teamerfolg gefährden. In diesem Fall scheint sie keine Konflikte zu sehen. Doncic bleibt der Eckpfeiler der Lakers, und sein Engagement in Europa könnte sogar Synergien schaffen. Die geplante NBA Europe wird von vielen als logischer Schritt gesehen, um die Popularität des Basketballs weltweit zu steigern.

Bislang dominieren die US-amerikanischen Teams die Liga, aber mit der Expansion nach Europa könnten neue Talente und Fanbasen erschlossen werden. Doncic ist einer der prominentesten Botschafter dieser Vision. Mit seiner Investition in Vanoli Cremona und dem geplanten Umzug nach Rom setzt er ein Zeichen. Rom als Standort ist symbolträchtig, denn die Stadt hat eine reiche Basketballtradition, aber in den letzten Jahren etwas an Bedeutung verloren.

Mit der Unterstützung von Doncic und der NBA könnte Rom wieder zu einem wichtigen Zentrum des europäischen Basketballs werden. Die Fans in Italien und ganz Europa sind gespannt, wie sich dieses Projekt entwickeln wird. Für Doncic ist es eine Herzensangelegenheit. Er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Europa liebt und sich dort verwurzelt fühlt.

Sein Traum, ein Team zu besitzen, wird nun Wirklichkeit. Und mit der Rückendeckung seiner Chefin kann er diesen Traum ohne Einschränkungen verfolgen. Die kommenden Monate werden zeigen, wie die konkreten Pläne aussehen. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für den Umzug nach Rom.

Die Investorengruppe hat sich ambitionierte Ziele gesetzt: Vanoli Cremona soll nicht nur in der italienischen Liga konkurrenzfähig sein, sondern sich auch für die NBA Europe qualifizieren. Das ist ein ehrgeiziges Vorhaben, aber mit der Erfahrung von Donnie Nelson und der finanziellen Unterstützung durch Doncic und andere Investoren durchaus realistisch. Die Basketballwelt schaut gespannt nach Italien und Rom. Sollte das Projekt gelingen, könnte dies der Auftakt für eine neue Ära des Basketballs in Europa sein.

Jeanie Buss hat mit ihren zwei Worten deutlich gemacht, dass sie voll und ganz hinter Doncic steht. Love this - mehr braucht es nicht, um zu zeigen, dass die Lakers-Chefin die Pläne ihres Superstars unterstützt. Und damit ist der Weg frei für ein spannendes Kapitel in der Geschichte des Basketballs





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