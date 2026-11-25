Leser debattieren über Merz' Sparankündigung, Ukrainehilfe, Staatsausgaben und Verantwortung für den Haushalt.

Wo soll Deutschland sparen? Friedrich Merz kündigt weitere Einschnitte an, obwohl der Bund für 2027 hohe Ausgaben und neue Schulden plant. Viele FOCUS-online-Leser fordern, genau zu prüfen.

Deutschland muss sparen: Bundeskanzler Friedrich Merz hat in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2027 angekündigt, dass sich der Staat nicht mehr alle Ausgaben leisten könne. Seine Aussage trifft in der FOCUS-online-Community einen empfindlichen Nerv. Viele Leser fordern, zuerst die Hilfen für die Ukraine, Entwicklungshilfe und andere Ausgaben im Ausland zu kürzen, bevor die Bürger in Deutschland weitere Einschnitte hinnehmen müssten. Andere machen Merz und seine Regierung für die hohen Schulden verantwortlich und werfen dem Kanzler widersprüchliche Prioritäten vor.

Also read „Es muss jede Frau entscheiden, ob sie Kinder will“ – Leser über Kinderwunsch und Selbstbestimmung,

Einige halten dagegen, dass Ausgaben für die Ukraine und die Verteidigung auch der Sicherheit Deutschlands dienten. Generell geht es in dieser Debatte weniger ums Sparen als vielmehr um die Frage, wofür der Staat sein Geld ausgibt. Die Mehrheit der Leser fordert, dass die Bundesregierung die Interessen der Menschen in Deutschland stärker berücksichtigt. Viele wollen Ausgaben für die Ukraine, Entwicklungshilfe, EU-Beiträge und die Förderung von Nichtregierungsorganisationen überprüfen oder kürzen, bevor bei sozialen Leistungen gespart wird.

Auch in der Verwaltung sehen sie Einsparpotenzial. Allerdings lassen sich nicht alle genannten Mittel kurzfristig umschichten. EU-Beiträge und internationale Verpflichtungen sind teilweise rechtlich gebunden.

Zudem begründet die Bundesregierung ihre Unterstützung der Ukraine auch mit Deutschlands eigener Sicherheit. Welche Einsparungen möglich wären, muss deshalb für jeden Haushaltsposten einzeln geprüft werden.

Advertisement

„Das mag ja stimmen, Herr Merz, dann muss man als Kanzler andere Prioritäten setzen: erst das Land und dann das Ausland. “„“Wir haben das Geld nicht mehr für alles. „ Was für eine markige Aussage! Die Steuereinnahmen waren noch nie so hoch wie heute.

Und Merz kündigt wieder einmal an, die Bevölkerung müsse in Zukunft noch weiter den Gürtel enger schnallen. Die Regierung vergibt unsere Steuergelder weltweit für Projekte in allen erdenklichen Bereichen: an NGOs, Entwicklungshilfe, EU, Ukraine etc. etc. Jede Hausfrau kann besser haushalten, aber fremdes Geld gibt sich ja schneller und leichter aus.

“„Merz: Wir haben das Geld nicht mehr für alles. Herr Merz, dann bitte sparen und Prioritäten setzen: UN- und EU-Beiträge reduzieren, NGO-Finanzierung aussetzen, Parlamente verkleinern, Verwaltung straffen. Das wären die richtigen Schritte.

“Andere Leser machen Merz für die angespannte Haushaltslage mitverantwortlich. Sie werfen ihm vor, zusätzliche Schulden aufzunehmen, statt wie angekündigt die Staatsausgaben zu begrenzen. Sie fordern Einsparungen im Staatsapparat und kritisieren, dass der Kanzler bereits weitere Einschnitte für die Bevölkerung in Aussicht stellt. Tatsächlich plant der Bund für 2027 eine hohe Neuverschuldung, unter anderem zur Finanzierung von Infrastruktur und Verteidigung.

„Auch diese Rede hat Merz eigentlich wieder nur tiefer hineingeritten, denn er hat Rekordschulden gemacht und jammert ständig, dass das Geld nicht reicht. Was hat er denn an Sparmaßnahmen bei den Politikern und Beamten beschlossen, wo bleibt die Anpassung im Staat wegen der wegfallenden Wertschöpfung im Land, wo die Einsparung bei der Ukraine-Unterstützung? Das Problem ist, dass ihr Politiker zu viel Geld ausgebt, nicht dass die Bürger zu wenig Steuern zahlen ...

Advertisement

“„Hat er vor der Wahl nicht groß getönt, dass wir kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem hätten? Und was hat der Großmund seit seiner Wahl daran geändert? Eines hat er jedenfalls super hinbekommen: die völlige Zerstörung des Vertrauens in die Politik und ebenfalls die Hoffnung, dass die CDU wieder zu ihrer konservativen Richtung zurückfindet. NICHT meine Regierung!

“„Wenn einer Regierung nahezu eine Billion Euro nicht ausreichen, um die originären Aufgaben für ein 80-Millionen-Volk zu erfüllen, liegt es garantiert nicht am Volk, sondern an der Unfähigkeit der Regierung. “Wenige Leser halten die Ausgaben für Verteidigung und die Ukraine weiterhin für notwendig. Sie verweisen auf den russischen Angriffskrieg und warnen vor den möglichen Folgen eines ukrainischen Zusammenbruchs für die europäische Sicherheit. Einige stellen deshalb auch die Schuldenbremse infrage.

„Wenn das „Sondervermögen“ Verteidigung in den normalen Haushalt überführt wird und damit auch der Schuldenbremse unterliegt, kann man sich ausrechnen, wie viel woanders gekürzt werden muss. Denn Kürzungen am Verteidigungshaushalt gelten ja weiterhin als nicht diskutabel.

“„Putin will mehr? Dann sollten wir uns auf unsere Verteidigung konzentrieren. Sollte Putin die Ukraine erobern, stehen wir mit nichts da.

“ Einige Leser reagieren auf die Ankündigung des Kanzlers mit Ironie. Sie unterstellen der Politik, vorhandene Mittel schlecht verwaltet zu haben und nun weitere Belastungen von den Bürgern zu verlangen.

„Da gibt es derzeit ein passendes Cartoon: Ein Politiker steht an der Haustür und spricht zum Bewohner: „Wir haben Ihr ganzes Geld verplempert und brauchen jetzt mehr! ““Die zitierten Kommentare geben ausschließlich die Meinungen unserer Leser wieder und wurden inhaltlich nicht verändert. Analyse und Strukturierung erfolgen mithilfe Künstlicher Intelligenz. Die zusammenfassenden Texte und Einordnungen sind redaktionell bearbeitet.