Eine Innofact-Umfrage im Auftrag von Finanztip zeigt, dass 19 Prozent der Haushalte mindestens einen bezahlten Streamingdienst in den letzten vier Wochen ungenutzt ließen. Während 78 Prozent der Haushalte mindestens einen Dienst abonnieren, stellen 11 Prozent ihre Verträge bereits wegen mangelnder Nutzung oder Preiserhöhungen in Frage.

Kann das weg oder schauen wir das noch? Diese Frage stellen sich die Menschen hierzulande in fast jedem fünften Haushalt offenbar nicht. Dort blieb in den vergangenen vier Wochen mindestens ein kostenpflichtiger Streamingdienst ungenutzt, zeigt eine Innofact -Umfrage im Auftrag des Verbraucherportals Finanztip.

Und 6 Prozent der Haushalte zahlen demnach sogar für zwei oder mehr ungenutzte Dienste. Hier würde sich eine Streaminginventur also doppelt und dreifach lohnen. Insgesamt gibt es der Umfrage zufolge in mehr als drei Viertel der Haushalte mindestens einen bezahlten Streamingdienst. 43 Prozent abonnieren mindestens drei Dienste und knapp ein Viertel sogar vier. Unter den Haushalten mit minderjährigen Kindern zahlen sogar 46 Prozent für mindestens vier Dienste.

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Immerhin 11 Prozent der Befragten haben ihre Abos bereits auf den Prüfstand gestellt: Sie gaben an, gekündigt zu haben, weil sie einen Dienst zu selten oder gar nicht genutzt hatten. Für 10 Prozent waren hingegen Preiserhöhungen oder ungünstige Tarifänderungen Kündigungsgründe. Befragt worden waren 1001 Menschen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren.