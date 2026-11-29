Junge Männer wählen häufiger AfD, junge Frauen links. In NRW ringen AfD und Grüne um ein modernes Männerbild.

Junge Männer wählen rechts, junge Frauen links und das so deutlich wie nie. Jetzt ringen die Parteien um ein neues Bild vom Mann: dieErstmals haben bei einer Bundestagswahl alle Parteien links der Mitte mehr Stimmen von Frauen bekommen, alle rechts der Mitte mehr von Männern.

Am deutlichsten ist das bei den Jüngsten: Bei den jungen Männern lag 2025 dieDer Abstand wächst seit Jahren, und zwar nicht nur in Deutschland. Viele junge Männer suchen nach Orientierung, was ein Mann heute eigentlich sein soll. Antworten darauf gibt es genug, von Influencern, von Fitness-Coaches und inzwischen auch von Parteien.

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Am erfolgreichsten ist dabei bisher dieWarum das bei jungen Männern ankommt, erklärt er mit Tipps, wie sie gerade überall im Netz kursieren:" Geh ins Fitnessstudio, steh auf, kümmer dich um die einfachen Dinge, kümmer dich um dich selbst. Das ist natürlich etwas, was da, glaube ich, verfängt.