Die Schweiz ist reich, doch viele Menschen kämpfen mit Geldsorgen. Jeder Zehnte lebt in einem Haushalt mit Steuerrückständen.

Die Schweiz gilt als eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Doch steigende Krankenkassenprämien und Lebenshaltungskosten bringen viele Haushalte in Bedrängnis. Jeder Zehnte lebt mit Steuerschulden.

Die Wirtschaftsleistung pro Kopf liegt rund ein Drittel über der Deutschlands. Doch der Wohlstand hat seinen Preis: Das allgemeine Preisniveau ist rund 58 Prozent höher als in Deutschland. Besonders Wohnen, Dienstleistungen und der Alltag kosten viel. Für manche Haushalte wird das zum Problem.

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Jeder dritte Befragte berichtet von einer Verschlechterung seiner finanziellen Situation. Jeder dritte Schweizer berichtet, dass sich seine finanzielle Situation verschlechtert hat. Jeder Zehnte lebt sogar in einem Haushalt mit überfälligen Steuerzahlungen. Das zeigt eine Umfrage des Versicherers Swiss Life unter mehr als 4000 Menschen, über die das Nachrichtenportal „Anders als in Deutschland wird die Einkommenssteuer in der Schweiz bei den meisten Arbeitnehmern nicht automatisch vom Gehalt abgezogen.