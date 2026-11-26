Elon Musk schenkt jedem Kind in den USA zwei SpaceX-Aktien über Trump-Konten. Was das Aktiengeschenk wert ist, wer es bekommt und wann es kommen soll.

Elon Musk schenkt jedem Kind in den USA zwei SpaceX-Aktien über Trump-Konten. Was das Aktiengeschenk wert ist, wer es bekommt und wann es kommen soll.

Elon Musk im Dezember 2023 mit einem seiner Söhne in Rom. Der Milliardär will jedem Kind in den USA zwei SpaceX-Aktien schenken. Elon Musk macht Millionen Kinder zu Aktionären seiner Raumfahrtfirma. Anfassen dürfen sie ihr Geschenk allerdings frühestens an ihrem 18.

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