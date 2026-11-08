Jeff Chabot dominiert Niclas Füllkrug im Duell gegen Werder Bremen

Stuttgarts Abwehrchef Jeff Chabot hielt DFB-Nominierten Niclas Füllkrug in Schach. Analyse seiner starken Leistungen gegen Top-Stürmer und Zukunftsaussichten.

Stuttgarts Abwehrchef Jeff Chabot zeigte beim 1:0-Sieg gegen Werder Bremen eine herausragende Leistung. Der 28-jährige Stopper kontrollierte das Duell mit dem für die DFB-Elf nominierten Niclas Füllkrug vollständig. Diese Präzision unterstreicht die defensive Stärke des VfB in entscheidenden Momenten der Spielzeit.

Chabot stoppt Top-Stürmer wie Mbappé und Vlahovic

Jeff Chabot hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er besonders große Gegner im Griff hat. Gegen Kylian Mbappé von Real Madrid und Dusan Vlahovic, damals bei Juventus, neutralisierte er die Angreifer effektiv. Auch bei der 0:2-Niederlage gegen Galatasaray Istanbul musste Victor Osimhen schwer gegen die Stuttgarter Abwehrkante ankämpfen. Diese Serie von starken Auftritten setzt er nun gegen Füllkrug fort.

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In der ersten Halbzeit lieferte sich Chabot viele intensive Zweikämpfe mit dem Stürmer, die er meist für sich entschied. VfB-Sportboss Fabian Wohlgemuth betonte nach dem Spiel, dass diese Zweikämpfe das Fundament des Sieges waren. Er hob Chabots physische Überlegenheit in diesem direkten Vergleich hervor. Chabot selbst zeigte sich bescheiden und verwies auf die taktische Vorbereitung.

Taktische Vorbereitung und Spielweise gegen Füllkrug

Chabot erklärte, dass er die Abläufe und Automatismen der Gegenspieler analysiert, um Lücken zu finden. Diese Details sind entscheidend, auch wenn man im hohen Tempo nicht jede Aktion verhindern kann. Niclas Füllkrug nutzte in der zweiten Halbzeit eine taktische Variation, um sich dem Zugriff zu entziehen. Er fiel ins Mittelfeld zurück und suchte so die Eins-gegen-Eins-Duelle mit der Defensive aus.

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Durch diese Positionswechsel kam Füllkrug auf 76 Ballkontakte, fünf Torschüsse und zwei Vorlagen. Dennoch wirkte er in der finalen Phase nicht so gefährlich wie in anderen Spielen. Diese Strategie zeigte Wirkung, da Chabot durch die Räumung der Räume weniger direkten Zugriff auf den Stürmer hatte. Es war eine taktische Anpassung, die das Spielgeschehen beeinflusste.

Chabot wartet weiterhin auf DFB-Debüt unter Klopp

Obwohl Bundestrainer Jürgen Klopp den Stuttgarter Star-Stopper nicht für die Länderspiele in Serbien am 13.11. und gegen Holland am 16.11. nominierte, bleibt Chabot motiviert. Er gab zu, zunächst enttäuscht gewesen zu sein, da sein Traum vom Nationalteam weiterhin besteht. Er betonte, jeden Tag daran arbeiten zu wollen, um eines Tages im DFB-Trikot aufzulaufen.

Seine Leistungen gegen topklassige Angreifer empfehlen ihn weiterhin stark für die Nationalelf. Chabot durchlief alle Jugendnationalmannschaften und gilt als fester Wert für den Verein. Die konsequente Arbeit und die Siege gegen bekannte Größen dienen als ständige Bewerbung für eine spätere Berücksichtigung. Bis dahin bleibt er eine zentrale Stütze der VfB-Abwehr.