VfB-Stuttgart-Verteidiger Jeff Chabot bereitet sich auf das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand vor. Der 28-Jährige blickt auf seine Zeit in Italien zurück und freut sich auf die Bewährung.

Jeff Chabot steht kurz vor einem seiner wichtigsten Auftritte in der laufenden Saison. Der 28-jährige Abwehrchef des VfB Stuttgart wird am kommenden Mittwochabend in der Champions League gegen Inter Mailand antreten. Das Spiel beginnt um 21 Uhr und wird exklusiv von DAZN übertragen. Chabot hat in dieser Saison bereits häufig gezeigt, dass er gegnerische Sturmreihen zuverlässig neutralisieren kann.

Chabot stellt sich der Herausforderung durch Inter-Stürmer

Der VfB-Verteidiger blickt mit Zuversicht auf das Duell. Er beschreibt die Konfrontation mit den angreifenden Kräften Inter Mailands als eine herausragende sportliche Aufgabe. Für Chabot ist es eine besondere Motivation, seine defensive Stärke unter Beweis zu stellen. Er ist zuversichtlich, dass er an die erfolgreichen Leistungen der Vergangenheit anknüpfen kann.

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Gegenüber dem Stuttgarter Verteidiger treten drei hochkarätige Angreifer an. Dazu zählen der 29-jährige Lautaro Martinez und sein Teamkollege Marcus Thuram, der ebenfalls 29 Jahre alt ist. Ergänzt wird die Sturmreihe um den 21-jährigen Pio Esposito. Chabot sieht die Analyse dieser speziellen Gegner als vergleichsweise einfach an. Da alle drei Spieler international bekannt sind, sind deren Stärken und Schwächen den Experten gut vertraut.

Rückkehr in die Serie A und positive Erfahrungen in Italien

Das Champions-League-Spiel markiert für Jeff Chabot eine symbolische Rückkehr nach Italien. Der deutsche Abwehrspieler verbrachte von 2019 bis 2022 einen erheblichen Teil seiner Profikarriere in der italienischen Serie A. Während dieses Zeitraums lief er für Sampdoria Genua und Spezia Calcio auf. Diese Phase prägte seine Entwicklung maßgeblich und festigte seinen Status als einer der führenden Verteidiger in der Bundesliga.

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Chabot betont, dass er in der italienischen Liga gelernt hat, was echte defensive Intensität bedeutet. Er war zu seiner Zeit in Genua und Spezia noch sehr jung, sammelte jedoch wertvolle Erfahrungen. Diese Jahre waren für ihn insgesamt positiv und haben ihn als Spieler gestärkt. Der Abwehrchef nennt die Zeit in Italien eine wichtige Station in seiner sportlichen Reifung.

Das San Siro Stadium als besonderer Ort des Fußballs

Neben dem sportlichen Wettkampf spielt auch die Lokalisierung des Spiels eine Rolle. Chabot erinnert sich gerne an seine Zeit auf dem legendären San Siro. Für ihn war das Stadion dort ein besonderer Ort des Fußballs. Das Spielen auf dieser Bühne hat ihm in der Vergangenheit großen Spaß bereitet. Er erwartet, dass diese Atmosphäre auch bei der Begegnung am Mittwoch wieder spürbar sein wird.

Chabot bezeichnet das Spiel am Mittwoch als echten Härtetest. Mit dem erfahrenen Star-Stopper im Rücken zählt der VfB Stuttgart auf Stabilität in der Abwehr. Die Vorbereitung auf die drei Top-Stürmer von Inter fiel dem Verteidiger durch seine Kenntnis der Liga leicht. Er freut sich auf die sportliche Auseinandersetzung und möchte seine guten Leistungen aus der vergangenen Zeit fortsetzen.