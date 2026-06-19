Jeff Simmons erhält historische Vertragsverlängerung bei den Tennessee Titans

Der All-Pro Defensive Tackle Jeff Simmons und die Tennessee Titans haben sich auf eine mehrjährige Vertragsverlängerung geeinigt, die den 28-Jährigen zum bestbezahlten Defensive Tackle in der Geschichte der NFL macht. Der Dreijahresvertrag über 105,8 Millionen US-Dollar, wovon 100 Millionen garantiert sind, unterstreicht Simmons herausragende Bedeutung für das Team sowohl als sportliche als auch als Führungspersönlichkeit. Mit beeindruckenden Karriere statistiken und mehrfachen Auszeichnungen gilt Simmons als Schlüsselspieler für die Titans-Zukunft.

Jeff Simmons und die Tennessee Titans haben eine wegweisende Vertragsverlängerung vereinbart, die NFL - Geschichte schreibt. Der 28-jährige All-Pro Defensive Tackle erhält laut NFL -Insider Mike Garafolo einen Dreijahresvertrag mit einem Gesamtwert von 105,8 Millionen US-Dollar, wovon 100 Millionen Dollar garantiert sind.

Dies macht Simmons zum bestbezahlten Defensive Tackle in der Geschichte der Liga. In seiner Dankeserklärung betonte Simmons die Wertschätzung für das Vertrauen der Organisation von Beginn an und seine Motivation, weiterhin für das Franchise und die Gemeinschaft Nashville zu arbeiten. Er verwies auf unvollendete Ziele und seinen Glauben an das Team und den Trainerstab, um wieder um Meisterschaften mitzuspielen. Die beeindruckende Karriere von Jeff Simmons liefert die Begründung für diese historische Vergütung.

Der viermalige Pro-Bowl-Teilnehmer und fünffache Mannschaftskapitän wurde drei Mal als "Community Man of the Year" der Titans ausgezeichnet. In der Saison 2025 erreichte er mit elf Sacks seinen persönlichen Karrierehöchstwert, erzielte zudem 60 Quarterback-Pressures, 67 Tackles, 17 Tackles mit Raumverlust und drei erzwungene Fumbles. Über sieben Spielzeiten in der NFL summieren sich seine Statistiken auf 383 Tackles, 42,5 Sacks, 275 Quarterback-Pressures, 65 Tackles mit Raumverlust und zwei erzielte Touchdowns.

Diese konstant hohe Leistung auf höchstem Niveau unterstreicht seine dominante Präsenz an der Defensive Line. General Manager Mike Borgonzi pries Simmons als "eine Stütze unseres Vereins", die verkörpert, was es bedeute, ein Titan zu sein, und bezeichnete ihn als besten Defensive Tackle der NFL, mit dem man Meisterschaften gewinne. Besonders hervorgehoben wurden Simmons Führungsqualitäten auf dem Feld, aber auch sein vorbildliches Engagement abseits des Platzes in der Gemeinschaft, das Maßstäbe setze.

Borgonzi betonte, dass die langfristige Bindung der besten Spieler ein zentrales Ziel sei, das mit dieser Verlängerung erreicht wurde. Die expressionierte Freude über Simmons Verbleib in Nashville unterstreicht die strategische Bedeutung dieser Personalentscheidung für den langfristigen Erfolg der Titans auf und neben dem Spielfeld





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