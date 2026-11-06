Jeff und Beau Bridges im Gespräch beim Ojai Film Festival

Die Hollywood-Brüder Jeff und Beau Bridges trafen sich am 5. November in Kalifornien. Zusammen mit ihren Ehefrauen besuchten sie die Filmvorführung eines gemeinsamen Klassikers.

Am Donnerstag, dem 5. November, zeigten die beiden Hollywood-Größen Jeff Bridges und sein älterer Bruder Beau Bridges ihre Unterstützung für das Kino, als sie gemeinsam mit ihren Ehefrauen das Ojai Film Festival in Kalifornien besuchten. Jeff Bridges, der heute 76 Jahre alt ist, wurde von seiner langjährigen Partnerin Susan Geston begleitet, während der 84-jährige Beau Bridges seine Ehefrau Wendy Treece an seiner Seite hatte. Die Veranstaltung diente als willkommener Anlass für ein öffentliches Wiedersehen der beiden Brüder, die seit Jahrzehnten im Schatten ihrer Familien stehen, aber nun wieder gemeinsam im Rampenlicht erschienen.

Gemeinsame Vorführung eines filmischen Klassikers

Der Kern des Besuchs beim Festival war eine spezielle Sondervorführung des Films "Die fabelhaften Baker Boys", ein Drama aus dem Jahr 1989, in dem beide Brüder die Hauptrollen übernahmen. In diesem Filmporträt spielten sie die Rollen zweier Pianisten, die gemeinsam mit der von Michelle Pfeiffer, die heute 68 Jahre alt ist, verkörperten Sängerin auf der Bühne stehen. Der Film wurde bei der Oscar-Verleihung insgesamt vier Mal für renommierte Auszeichnungen nominiert, was seine historische Bedeutung in der Filmgeschichte unterstreicht. Die Wiederbelebung dieses Werkes bot den Geschwistern die perfekte Gelegenheit, ihre gemeinsame Karrieregeschichte und die Synergie zwischen ihnen öffentlich zu würdigen.

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Langlebige Ehen und persönliche Meilensteine

Die privaten Bindungen der beiden Schauspieler sind ebenso beständig wie ihre berufliche Zusammenarbeit. Jeff Bridges ist seit 1977 mit Susan Geston verheiratet, was eine gemeinsame Lebenszeit von mehr als vierzig Jahren bedeutet. Das Paar lernte sich zwei Jahre vor ihrer Hochzeit, im Jahr 1975, während der Dreharbeiten zu dem Film "Rancho Deluxe" in Montana kennen. Zusammen haben sie drei Töchter großgezogen, die Beziehung bestand jedoch auch vor Belastungsproben. Im Jahr 2020 erhielt Jeff Bridges eine Krebsdiagnose und erkrankte während der laufenden Behandlung zusätzlich schwer an Covid-19, was die familiäre Unterstützung durch seine Frau in dieser kritischen Phase unterstrich.

Auch Beau Bridges blickt auf eine lange und stabile Ehe zurück. Er feierte im vergangenen April mit seiner Frau Wendy Treece seinen 42. Hochzeitstag. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder, zudem bringt Beau zwei Söhne aus seiner ersten Ehe mit in die Familie. Die Stabilität dieser Verbindung betonte der Schauspieler selbst in einem Interview mit "People" im Jahr 2024, wobei er seine Frau als seinen "Fels in der Brandung" bezeichnete. Dieser Rückblick auf vierzig Jahre Partnerschaft verdeutlicht die tiefe Verbundenheit, die auch Beau Bridges im privaten Bereich charakterisiert.

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Tiefe Freundschaft und familiäres Erbe

Die Beziehung zwischen Jeff und Beau Bridges geht weit über die bloße Zusammenarbeit bei Dreharbeiten hinaus. Jeff Bridges bezeichnete seinen älteren Bruder erst im Juni dieses Jahres, also wenige Monate vor dem Festivalbesuch, in einem Gespräch mit "People" ausdrücklich als seinen besten Freund. Diese enge Bindung spiegelt sich auch in ihren Rückblicken auf die gemeinsame Arbeit wider. Jeff erinnerte sich an die Dreharbeiten zu "Die fabelhaften Baker Boys" und betonte, dass es ihm damals einfach so viel Spaß gemacht habe, vor der Kamera mit seinem Bruder zu stehen. Er fügte hinzu, dass sie jeden Tag gemeinsam zu Mittag gegessen hätten und ihr Glück kaum fassen konnten, die Möglichkeit erhalten zu haben, derart privilegierte Rollen zu spielen.

Beide Schauspieler sind die Söhne des berühmten Schauspieler-Vaters Lloyd Bridges, der von 1913 bis 1998 lebte. Sie traten in die großen Fußstapfen ihres Vaters, der seine lange Hollywood-Karriere zum Ende hin besonders durch Filmparodien prägtdarunter "Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug" und "Hot Shots! - Die Mutter aller Filme". Das Erscheinen von Jeff, Beau und ihren Ehefrauen beim Ojai Film Festival im Jahr 2026 steht somit nicht nur für eine persönliche Begegnung, sondern auch für die Kontinuität einer der bekanntesten Familien im amerikanischen Unterhaltungswesen. Die Veranstaltung unterstrich die anhaltende Relevanz ihrer Filme und ihre persönliche Verbundenheit vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen privaten successes.