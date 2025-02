Jefferies beibehält 'Buy' für Jungheinrich

Das Analysehaus Jefferies sieht Jungheinrich trotz anhaltender Herausforderungen im Markt in einer guten Position und behält die 'Buy'-Empfehlung mit einem Kursziel von 41 Euro bei. Analyst Simon Toennessen hebt in seinem Branchenkommentar die Positionierung der chinesischen Gabelstapler-Hersteller hervor, die seit 2019 durch Inflation, Lieferkettenprobleme und den Rückzug etablierter Konkurrenten aus Russland ihre Marktanteile deutlich ausgebaut haben. Besonders in Europa berichtet Toennessen von einem Trend, der kleineren Wettbewerbern zulasten kleinerer Konkurrenten verläuft. Jefferies sieht die Restrukturierung bei Kion als Schritt in die richtige Richtung, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und sich an das anhaltende niedrige Wachstum in den EU-Kernmärkten anzupassen.

Das Analysehaus Jefferies hat Jungheinrich auf 'Buy' mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Analyst Simon Toennessen sieht in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar die Inflation und längere Lieferfristen als Folge der Corona-Pandemie sowie den Rückzug etablierter Konkurrenten aus Russland als Treiber für den Erfolg chinesischer Gabelstapler -Hersteller.

Seit 2019 hätten diese ihre ausländischen Marktanteile deutlich gesteigert, insbesondere in Europa zulasten kleinerer Konkurrenten. Die Restrukturierung bei Kion komme zur rechten Zeit, um die künftige Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und sich an das anhaltend niedrige Wachstum in den EU-Kernmärkten anzupassen





