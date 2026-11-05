Jefferies bestätigt Buy- rating für SUSS MicroTec mit 84 Euro Kursziel

Die Analysehaus Jefferies stuft SUSS MicroTec SE nach den Quartalszahlen auf "Buy" ein. Das Kursziel liegt bei 84 Euro, gestützt durch den Rekordauftragsbestand von 601 Mio. Euro.

Das amerikanische Finanzhaus Jefferies hat die Einstufung für den deutschen Halbleitermaschinenbauer SUSS MicroTec SE unverändert auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon verweist dabei auf die jüngsten Quartalszahlen, die ein überdurchschnittlich starkes Kundeninteresse an den Produkten des Unternehmens zeigen. Das konkrete Kursziel wird dabei auf 84 Euro pro Aktie festgelegt.

Starke Nachfrage treibt Auftragsbestand

Der Kern der positiven Bewertung liegt im signifikant höheren Auftragseingang, den SUSS MicroTec im Vergleich zu den Erwartungen des Marktes verbuchen konnte. Menon hebt hervor, dass die Nachfrage nach den Systemen des Zulieferers für die Halbleiterindustrie deutlich über den prognostizierten Werten lag. Diese starke Orderbook-Füllung schafft hohe Transparenz und Planungssicherheit für die kommenden Quartale.

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Zwar hat der operative Umsatz die internen und externen Prognosen des Analystenhauses leicht verfehlt, doch wiegt dieser Umstand das stark positive Signal aus der Bestellungsthematik bei der Einstufung nicht auf. Die Persistenz der Nachfrage ist für Jefferies der entscheidende Indikator für die langfristige Marktposition des TecDAX-Titels.

Rekordbuchung sichert Visibility

Eine zentrale Stütze für diebullish Einschätzung ist der Mitteilung von SUSS MicroTec, dass der Auftragsbestand im Berichtszeitraum der ersten neun Monate des Jahres 2026 einen historischen Höchststand erreicht hat. Die Bilanz weist einen Rekordauftragsbestand in Höhe von 601 Millionen Euro aus. Dieser massive Bestand ermöglicht es dem Unternehmen, Umsätze und Gewinne in der nahen Zukunft mit hoher Sicherheit vorherzusehen.

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Diese hohe Visibility ist in der volatilen Halbleiterbranche ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Sie signalisiert Investoren, dass die Produktionskapazitäten von SUSS MicroTec bereits absehbar voll ausgelastet sind. Die finanzielle Absicherung durch vorfinanzierte Aufträge reduziert zudem das operative Risiko im Vergleich zu Wettbewerbern mit schwächerer Orderbook-Basis.

Neue Markterschließung und Produktpalette

Zusätzlich zur etablierten Kerngeschäftsförderung expandiert SUSS MicroTec aktiv in neue Anwendungsgebiete. Das Unternehmen hat die Produktlinie GreenTec Solutions eingeführt und sein erstes System GT200 vorgestellt. Mit diesem Schritt steigt der Maschinenbauer explizit in den Markt für Wafer-Cleaning ein, was die Breite des Angebots und die Abhängigkeit von einzelnen Segmenten weiter reduziert.

Die Kombination aus der starken Nachfrage im klassischen Halbleitersektor und der strategischen Erweiterung durch GreenTec Solutions untermauert die These von Jefferies. Janardan Menon sieht in dieser Diversifizierung sowie der exzellenten Execution der bestehenden Projekte den Haupttreiber für die Beibehaltung der positiven Kaufempfehlung und das definierte Zielkursziel von 84 Euro.