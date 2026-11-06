Jeffrey Dean Morgan und die verpasste Chance: Warum Matthew Lillard Negan spielen sollte

Matthew Lillard bewarb sich mehrfach für die Rolle des Negan in The Walking Dead. Schöpfer Robert Kirkman offenbarte, dass Lillard die Rolle für kurze Zeit hatte. Hier die Hintergründe.

Matthew Lillard hatte einst eine Chance von nur zehn Minuten, die Rolle des Negan in der Serie The Walking Dead zu übernehmen. Der Schauspieler, bekannt für seine Auftritte in den Scream-Filmen und Scooby-Doo-Produktionen, hat sich jahrelang mit dieser verpassten Gelegenheit auseinandergesetzt. Erst Jahre später erhielt er die schockierende Auskunft vom Serien erschaffer Robert Kirkman, dass er die Rolle faktisch bereits besetzt gehabt hatte.

Kurzfristige Besetzung durch Horror-Ikone

Die Geschichte hinter der Besetzung des brutalen Warlord-Negan ist weit weniger geradlinig, als viele Zuschauer vermuten. Jeffrey Dean Morgan hat die Figur über viele Jahre so stark geprägt, dass sie kaum noch von seiner Interpretation zu trennen ist. Doch lange bevor Morgan seinen furchteinflößenden Auftritt hatte, lieferten sich andere Schauspieler ein Casting-Rennen. Matthew Lillard, eine etablierte Horror-Ikone, bewarb sich wiederholt für die Rolle. Sein Vorgänger in der Besetzungsentscheidung war er für einen extrem kurzen Zeitraum.

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Lillard erinnerte sich daran, wie er mehrmals vorsprach, wobei jedes Mal unterschiedliche Anforderungen an seine Darstellung gestellt wurden. Nach dem ersten Vorsprechen wurde ihm geraten, die Figur weniger humorvoll zu spielen. Beim dritten Mal wurde er informiert, dass er mit einem anderen Kandidaten im Wettbewerb läge und eine weitere Probe ablegen sollte. Dieses Mal sollte er sowohl humorvoll als auch dramatisch auftreten, um die Vielfalt seiner Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Letztendlich erhielt er den Zuschlag nicht, obwohl er der festen Überzeugung war, dass er die Rolle bekam.

Offenbarung auf der San Diego Comic-Con

Es vergingen mehrere Jahre, bis die volle Wahrheit ans Licht kam. Auf der San Diego Comic-Con, einer der größten Veranstaltungen für Popkultur, kam Robert Kirkman, der Schöpfer der Comic-Vorlage und Produzent der Serie, auf Lillard zu. Kirkman offenbarte ihm eine Situation, die für Lillard kaum zu fassen war. Er erklärte, dass Lillard die Rolle für etwa zehn Minuten tatsächlich innegehabt habe. Diese kurze Zeitspanne hätte bedeutet, dass Lillard die Hauptrolle für die nächsten zehn Jahre der Serie gespielt hätte.

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Kirkman verdeutlichte Lillard, welche enormen Auswirkungen diese Entscheidung gehabt hätte. Negan sei zur unangefochtenen Legende der Serie geworden. Auf jeder Convention, die man besucht, wären zehn Exemplare von Lizards Negan herumgelaufen. Für Lillard war dies die Bestätigung, dass er eine der wichtigsten Rollen im gesamten Fernsehen verpasst hatte. Die Chance auf internationale Anerkennung und eine langjährige Hauptrolle war ihm entgangen, obwohl er sich intensiv um die Figur beworben hatte.

Vergleich der Interpretationen und Charaktere

Jeffrey Dean Morgan hat die Rolle des Negan so stark mit seinem Namen verknüpft, dass es wie eine Verschmelzung von Schauspieler und Figur wirkt. In den Comics ist Negan ein sadistischer, aber charmanter Antagonist. In der Fernsehserie bleibt er ein brutaler und chaotischer Tyrann. Morgan verlieh der Figur jedoch eine zusätzliche Tiefe und einen charakterlichen Reiz, der sie zu einem der erfolgreichsten Antihelden des Fernsehens machte. Obwohl sein Debüt bei den Fans zunächst extrem schlecht ankam, änderte sich die Wahrnehmung mit der Zeit drastisch.

Lillard selbst urteilte nüchtern über den Vergleich seiner potenziellen Leistung mit der von Morgan. Er kam zu dem Schluss, dass Morgan besser für die Rolle geeignet war. Morgan werde als sehr maskulin und knallhart beschrieben. Im Gegensatz dazu hätte Lillard, der eher als schelmischer Typ wahrgenommen wird, die Figur verrückter und lustiger dargestellt. Er erwähnte seine Rollen als Stuart Macher in Scream und Shaggy Rogers in Scooby-Doo als Belege für seine skurrile Spielweise. Eine solche Herangehensweise wäre fundamental anders gewesen als die von Morgan gewählte.

Akzeptanz und Rückblick auf die verpasste Chance

Trotz der anfänglichen Enttäuschung hat sich Matthew Lillard mit der verpassten Chance abgefunden. Er erkennt an, dass die Besetzung mit Jeffrey Dean Morgan die richtige Entscheidung war, um die Figur so darzustellen, wie sie am Ende auftrat. Er räumte ein, dass seine eigene Interpretation zu absurd oder zu komödiantisch ausgefallen wäre, um die düstere Atmosphäre der Serie angemessen zu tragen. Morgan warnte vor einer zu leichtgewichtigen Darstellung, was Lillard zu einer ernsthafteren, aber letztlich nicht gewählten Probe bewog.

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Die Geschichte um die Besetzung von Negan zeigt, wie fragile Prozesse im Casting von großen Fernsehserien sind. Ein einziger Tag, eine einzige Entscheidung im casting-Leiter könnte die Karriere von Matthew Lillard und die Geschichte von The Walking Dead komplett verändert haben. Stattdessen wurde Jeffrey Dean Morgan zur Ikone. Lillard blickt nun mit einer Mischung aus Staunen und Akzeptanz auf diese Episode zurück, da er die Qualität der Finalentscheidung anerkennt, sich aber dennoch fragt, wie seine Version der Figur ausgesehen hätte.