Jellyfin und KDE Plasma Bigscreen statt teurer Streaming-Abos
Wie Ihr mit Jellyfin Eure eigene Mediathek baut und mit Plasma Bigscreen einen DIY-Wohnzimmer-PC – darum geht es diese Woche in c’t uplink.
Netflix, Disney+ & Co. erhöhen die Preise. Warum also nicht einfach selbst machen? In der aktuellen Folge von c’t uplink zeigen wir Euch, wie Ihr Eure eigene Streaming -Mediathek mit Jellyfin aufbaut und auch sonst für Entertainment auf großen Bildschirmen sorgt .
Jellyfin ist ein kostenloser Open-Source-Medienserver, der auf einem PC, einem Homeserver oder einem NAS läuft – etwa per Docker, aber auch unter Windows. Dank automatisierter Metadaten- und Vorschau-Bildersuche erscheint die persönliche Mediathek so schick wie Netflix. Wie man Jellyfin installiert und einrichtet, erklären die c’t-Redakteure Stefan Porteck und Niklas Dierking im Gespräch mit Moderator Keywan Tonekaboni. Sie erläutern, welche Clients zur Verfügung stehen, welche Plug-ins und Features es gibt, teilen ihre eigenen Erfahrungen und geben Tipps.
Außerdem diskutieren sie darüber, weshalb Blu-ray Discs kaum eine Alternative zu Streaming sind und wie schlecht es um den Markt mit UHD-Blu-ray-Playern steht. Für alle, die nicht nur streamen, sondern auch zocken wollen, hat Niklas Plasma Bigscreen getestet – eine Oberfläche von KDE für TV-Geräte und Wohnzimmer-PCs. Hier werden Gaming und Streaming vereint, inklusive der Möglichkeit, Android-Apps einzubinden und mit Controller oder Fernbedienung zu steuern.
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