Um zwei kommende Kinofilme mit Jennifer Aniston und Jenna Ortega in den Hauptrollen tobt in Hollywood derzeit ein außergewöhnlicher Streit. Denn die Studios Universal und Warner liegen aufgrund der Filmtitel miteinander im Clinch.

Um zwei kommende Kinofilme mit Jennifer Aniston und Jenna Ortega in den Hauptrollen tobt in Hollywood derzeit ein außergewöhnlicher Streit. Denn die Studios Universal und Warner liegen aufgrund der Filmtitel miteinander im Clinch.

Das Studio hofft auf einen großen Hit. Doch ist der gefährdet, weil ein Teil des Zielpublikums aus Versehen plötzlich ein Ticket für „ Der Film hat rein gar nichts mit Weihnachten zu tun. Es handelt sich um ein psychologisches Sportdrama mit „Wednesday“-StarWann der Film starten soll, ist noch nicht bekannt. Doch Universal befürchtet, dass Warner „Nasty über sein Spezial-Label Clockwork in der Oscar-Saison zum Jahresende in die Kinos bringen will.

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Diverse Quellen berichten so dem Branchenmagazin, dass auch hier der November 2027 angepeilt wird. Dass die beiden Filme so ähnlich heißen, obwohl sie inhaltlich völlig unterschiedlich sind, ist für Universal ein großes Problem.beruft sich Universal darauf, die älteren Rechte an dem Filmtitel zu besitzen. Das Studio habe „Naughty“ bereits 2023 bei der Motion Picture Association registrieren lassen und sehe sich deshalb im Vorteil.

Da Warner bislang trotzdem nicht einlenkt,Grundsätzlich sind Filmtitel, die aus gewöhnlichen Wörtern der englischen Sprache bestehen, urheberrechtlich nicht schützbar. Doch Hollywood-Studios wollen solche Verwechslungen natürlich vermeiden. Unter anderem deshalb existiert das Büro bereits seit mehr als einem Jahrhundert, um Konflikte rund um Filmtitel beizulegen. Über die Streitfälle entscheiden dabei Vertreter*innen der Branche im Rahmen eines Schiedsverfahrens.

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Sollte es zum Schiedsverfahren kommen, wäre dessen Urteil für beide Seiten bindend. Bei Warner denkt man aktuell nicht daran, nachzugeben. Man wirft Universal stattdessen vor, die eigene Marktmacht gegenüber einer kleinen Produktion auszuspielen, die in Wirklichkeit gar kein direkter Rivale sei. Eine Verwechslungsgefahr gebe es nicht, so unterschiedlich seien die Filme.

Und am Ende heißen beide ja nicht einmal gleich, sondern nur ähnlich. Womöglich lässt sich der Konflikt aber schon im Vorfeld durch eine einflussreiche Hollywood-Größe entschärfen. Denn von „Naughty vs. Nasty“ sind nicht nur die Hauptdarstellerinnen Jennifer Aniston und Jenna Ortega sowie die Regisseurinnen Olivia Wilde und Mary Bronstein betroffen, sondern auchbemühe sich LuckyChap inzwischen auch um eine Lösung, mit der sich ein offizielles Schiedsverfahren möglicherweise noch vermeiden lässt.

Das dürfte auch im Interesse der übrigen Kreativen liegen, denn es kann wohl nicht jede den Streit nachvollziehen. Während von Aniston und Ortega bislang keine Stellungnahmen bekannt sind, soll Olivia Wilde laut einer mit ihrer Haltung vertrauten Quelle bereits signalisiert haben, dass sie absolut kein Problem mit dem Titel „Nasty“ für den Konkurrenzfilm hat.

“ verkörpert Jennifer Aniston die alleinerziehende Mutter Mallory, die ihren Sohn nicht an ihren manipulativen Ex-Mann verlieren will. Um bei der anstehenden Scheidung das Sorgerecht zu bekommen, verfolgt sie einen ziemlich ungewöhnlichen Plan: Sie will den Weihnachtsmann höchstpersönlich aufspüren und ihn dazu bewegen, vor Gericht für sie auszusagen. Gespielt wird Santa Claus von „Game Of Thrones“-Star“ handelt von einer ambitionierten Turnerin , die nach einer schweren Verletzung zurückkehrt und darum kämpft, sich einen Platz in der Olympiamannschaft zu sichern.

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Dabei muss sie allerdings feststellen, dass ausgerechnet ihre eigene Trainerin (anmerkt, hat das Title Registration Bureau in der Vergangenheit tatsächlich schon mehrfach Titeländerungen durchgesetzt. Der letzte große Fall liegt mit 2018 schon eine Weile zurück, als Disney „Seit mehr als 25 Jahren schreibt Björn Becher über Filme und Serien. Hier bei FILMSTARTS.de kümmert er sich um "Star Wars" und alles, was gerade im Kino läuft.

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