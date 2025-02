Jennifer Garner soll mit John Miller heiraten

Die Schauspielerin Jennifer Garner und der Unternehmer John Miller könnten bereits in diesem Jahr heiraten. Die beiden sollen seit einem Jahr verlobt sein und planen eine kleine, intime Feier.

Jennifer Garner scheint bereit zu sein, erneut vor den Traualtar zu treten. Bereits seit Monaten soll sie heimlich mit John Miller verlobt sein. Nun könnte es noch in diesem Jahr eine Hochzeit geben. Die 47-Jährige soll glücklicher sein denn je und bereits den nächsten großen Schritt planen. Angeblich sind die beiden bereits seit rund einem Jahr verlobt. Es scheint, als seien die Schauspielerin und der Unternehmer in den vergangenen Monaten noch näher zusammengerückt.

Im Zuge der verheerenden Waldbrände in Kalifornien, hat John zweifelsohne bewiesen, dass er bereit ist, Jen in jeder Situation beizustehen, so eine Quelle aus dem Umfeld der Aktrice gegenüber dem US-Magazin 'Life & Style'. So scheint es bereits konkrete Pläne für eine Vermählung zu geben: 'Sie sagt, dass die Hochzeit diesen Sommer stattfinden wird.', Die 52-jährige begann Jennifer zunächst heimlich den CEO der 'CaliGroup' zu daten. Was zunächst als lockeres Verhältnis begann, ist längst zu einer ernsten Beziehung geworden. Im vergangenen Jahr wurde sie mit einem funkelnden Diamantring an ihrer linken Hand (in den USA die Seite, auf der man traditionell Verlobungs- sowie Ehering trägt) gesichtet. 'Sie betrachten sich seit über einem Jahr als informell verlobt und jeder, der es wissen muss, weiß von ihrer Absicht, den Bund der Ehe zu schließen', erklärt der Insider und fügt hinzu: 'Es war immer nur eine Frage des Zeitpunkts!' Während es für Jen die dritte Ehe wäre, war auch John zuvor schon verheiratet. Momentan seien sie dabei die Logistik zu planen. Sie seien sich jedoch einig, dass 'die Hochzeit sehr klein sein wird und sie wollen nichts Protziges'. Zu den ausgewählten Gästen soll dann aber neben den gemeinsamen Kindern Violet, 19, Fin, 16, und Samuel, 12, auch Ex Ben Affleck zählen, heißt es. Und auch Johns zwei Kinder aus seiner vorigen Beziehung sollen bei der Trauung anwesend sein. 'Ansonsten werden es nur ein paar Familienmitglieder und eine Handvoll Freunde sein.





