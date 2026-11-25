Jennifer Lawrence klärt Gerüchte um eine Lidstraffung auf und verweist auf professionelle Make-up-Technik von Shayna Goldberg. Die Schauspielerin bleibt ihrer Linie treu und ist offen für zukünftige Beauty-Eingriffe.

Die Schauspielerin Jennifer Lawrence hat die anhaltenden Spekulationen über einen möglichen chirurgischen Eingriff an ihren Augen klar entkräftet. In einer jüngsten sozialen Medien-Aktion wies die 36-Jährige die Behauptungen zurück, sie habe sich die Augenlider straffen lassen. Stattdessen betonte sie den kreativen Beitrag ihrer langjährigen Make-up-Artistin Shayna Goldberg.

Keine Operation, sondern professionelle Make-up Technik

Jennifer Lawrence beantwortete die viralen Gerüchte mit einer charakteristischen Portion Selbstironie. Auf der Plattform Instagram teilte sie einen Beitrag ihrer Make-up-Künstlerin Shayna Goldberg. Der caption der Schauspielerin lautete auf Englisch: "Iykyk she's the one who did my bleph." Diese Abkürzung steht für "Blepharoplastik", den medizinischen Begriff für eine Lidstraffung. Der implizierte Witz bestand darin, dass Shayna Goldberg mit ihren Pinseln den optischen Effekt einer OP erreichte, nicht jedoch ein Skalpell.

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Diese direkte Reaktion kam als Antwort auf wöchentlich wiederkehrende Behauptungen in den sozialen Medien. Nutzer hatten auf aktuellen Fotos von Jennifer Lawrence eine veränderte Augenpartie beobachtet. Die Augen der Schauspielerin erschienen auf den Aufnahmen offener und größer. Zudem war das bewegliche Oberlid deutlicher sichtbar, und die Augenbrauen wirkten im Vergleich zu früheren Jahren höher positioniert. Diese visuellen Veränderungen waren der Auslöser für die Spekulationen über eine potenzielle Blepharoplastik.

Visuelle Vergleiche und Kontext der Gerüchte

Die Debatte über das Erscheinungsbild der Schauspielerin zog sich über mehrere Wochen hin. Als konkrete Referenzpunkte dienten Fotos von der Premiere des Films "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", die vergangene Woche in New York stattfand. Diese aktuellen Aufnahmen wurden von Internetnutzern direkt mit historischen Bildern verglichen. Ein besonders häufig herangezogener Vergleich bezog sich auf Aufnahmen der Schauspielerin aus dem Jahr 2011. Der Kontrast in der Augenpartie zwischen diesen beiden Zeitpunkten wurde von Beobachtern als Hinweis auf einen möglichen kosmetischen Eingriff interpretiert.

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Jennifer Lawrence reagierte auf diese intensiven visuellen Vergleiche nicht mit Verärgerung, sondern mit humorvoller Entschärfung. Indem sie Shayna Goldberg als Urheberin des Looks auszeichnete, lenkte sie die Aufmerksamkeit von der Frage nach der Notwendigkeit einer Operation auf die künstlerische Leistung der Make-up-Künstlerin. Sie negierte damit eindeutig die Vorstellung, dass ein chirurgischer Eingriff stattgefunden habe.

Offener Umgang mit Beauty-Eingriffen und Zukunftspläne

Trotz der Abkehr von der aktuellen Gerüchteküche um die Lidstraffung bleibt Jennifer Lawrence ihren Prinzipien in puncto Beauty treu. Schönheitsoperationen sind ihr als Person nicht fremd, und sie äußert sich ungewöhnlich offen zu diesem Thema. Im Gegensatz zu vielen anderen Prominenten, die diese Thematik strikt tabuisieren, behandelt Lawrence das Thema unverkrampft, vergleichbar mit der Planung eines regulären Friseurbesuchs.

Zu ihren bereits durchgeführten oder in Betracht gezogenen Maßnahmen gehören unter anderem "Baby Botox". Die Schauspielerin gab zudem an, dass sie einen Facelift für spätere Jahre keineswegs ausschließt. Auch eine Entfernung des Wangenfetts ist für sie eine denkbare Option. Ihr erklärtes Ziel bei allen zukünftigen Entscheidungen im Bereich des Äußeren ist es, als "sexy Mama" wahrgenommen zu werden. Sie wünscht sich, auch in Momenten des Alltags, wie eine Frau auszusehen, die alles im Griff hat, selbst wenn sie gerade erst aufgewacht ist und innerlich Chaos herrscht.