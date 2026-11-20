Jennifer Lawrence spricht in einer US-Talkshow offen über neue Brustimplantate, nennt die Körbchengröße C und den Chirurgen. Details zur Operation und ihre Reaktion auf Fragen.

Die Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence hat in der US-Talkshow Watch What Happens Live mit Andy Cohen deutlich gemacht, dass sie aktuell neue Brustimplantate trägt. Die 36-jährige Schauspielerin, die gemeinsam mit ihrem Tribute-von-Panem-Kollegen Josh Hutcherson als Gast in der Sendung zu sehen war, nutzte den Moment für eine direkte Beantwortung von Fragen zu ihrem Körper.

Bestätigung der Implantate im Fernsehen

Der Moderator Andy Cohen führte das Gespräch auf eine Anekdote aus der Realityserie The Real Housewives of New York zurück. Dort hatte eine Kandidatin berichtet, dass sie sich bei einer körperlichen Auseinandersetzung die Nase an der Brust einer anderen Frau gebrochen hatte. Cohen fragte die Schauspielerin, ob sie sich vorstellen könne, dass ein solches Ereignis tatsächlich passieren kann.

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Lawrence antwortete umgehend mit der Bestätigung, dass sie selbst Implantate hat. Als Andy Cohen nachhakte, bestätigte die Schauspielerin, dass diese Implantate neu sind. Durch ihre Offenheit sorgte die Schauspielerin nicht nur für Fakten, sondern auch für humorvolle Momente im Studio, da sie die Gefahr von Verletzungen durch die Implantate selbst ironisch kommentierte.

Präzise Details zu Größe und Chirurg

Neben der Bestätigung der Neuheit der Operation nannte Jennifer Lawrence auch den Namen des für den Eingriff verantwortlichen Arztes. Es handelt sich um Dr. Steven Teitelbaum aus Santa Monica, der die Prozedur durchführte. Diese spezifische Nennung des Mediziners unterstreicht die Transparenz, mit der die Schauspielerin über ihren medizinischen Prozess spricht.

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Auf die direkte Frage nach der Dimension ihrer neuen Implantate gab die Schauspielerin eine präzise Antwort. Sie beschrieb das Ergebnis als ein volles C-Körbchen. Lawrence fügte jedoch hinzu, dass die Größe im Vergleich zu ihrem vorherigen Zustand ähnlich sei, da sie sich unsicher war, ob die optische Veränderung für den Moderator offensichtlich war. Ihre Bemerkung lautete sinngemäß, dass die Implantate genauso groß wie vorher wirkten.

Humor und Hintergrund zur Schwangerschaft

Als Andy Cohen ihre neuen Brüste lobte, hatte Lawrence einen schnellen Scherz parat. Sie wies auf das Risiko hin, das sie bereits erlebt hatte, und merkte an, dass sie bereits zwei Nasen gebrochen habe. Dieserwitz lockerte die Stimmung, nachdem die Schauspielerin zuvor deutlich gemacht hatte, dass sie sich ihres Körpers bewusst ist. Lawrence ist mit dem Kunsthändler Cooke Maroney verheiratet und Mutter von zwei Söhnen.

Dass sich ihr Körper nach den Schwangerschaften verändert hat, war für die Schauspielerin ein bekanntes Thema. In einem früheren Interview mit dem Magazin The Cut sprach sie bereits über ihren Wunsch, sich auch als Mutter weiterhin attraktiv zu fühlen. Sie formulierte den Wunsch, eine sexy Mama zu sein, was den Hintergrund für ihre kosmetischen Entscheidungen beleuchtet.

Öffentliche Stellungnahme zu Körperveränderungen

Bereits nach der Geburt ihres zweiten Kindes stellte die Schauspielerin fest, dass sich ihr Körper anders entwickelt hatte als nach der ersten Schwangerschaft. Diese Veränderungen führten dazu, dass sie öffentlich auch das Thema einer Bruststraffung anschnitt. Die jetzige Bestätigung der neuen Implantate in der Talkshow fügt sich in diese kontinuierliche Offenheit ein, die Lawrence bezüglich ihres Wohlbefindens und ihrer körperlichen Erscheinung an den Tag legt. Die Sendung diente somit als Plattform, um nicht nur Klatsch zu verbreiten, sondern auch ihre persönliche Haltung zu Ästhetik und Mutterschaft klarzustellen.