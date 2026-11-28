Zwei Kinder und zwei Schuhgrößen mehr: Jennifer Lawrence verrät eine überraschende Folge ihrer Schwangerschaften.

ihre alten Schuhe nicht mehr! Die Schauspielerin hat überraschend offen über eine körperliche Veränderung gesprochen, die ihre beiden Schwangerschaften dauerhaft hinterlassen haben. In einem aktuellen Video der Zeitschriftverriet die Oscarpreisträgerin, dass ihre Füße mit jedem Kind um eine komplette Schuhgröße gewachsen seien.

"Ich war zweimal schwanger, und mein Fuß ist jedes Mal um eine ganze Größe gewachsen und hat sich nie wieder zurückgebildet" , erklärte sie. Unterm Strich trägt die Hollywooddarstellerin damit heute zwei Größen mehr als vor ihrer Zeit als Mutter. Seit 2019 ist Jennifer mit dem Kunstgaleristen verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne.

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Der ältere, Cy, ist vier Jahre alt, sein jüngerer Bruder feiert bald seinen zweiten Geburtstag. Seinen Namen habenGeständnis für reichlich Gesprächsstoff. Viele Nutzer zeigten sich verwundert, manche sogar regelrecht entsetzt. Gleichzeitig meldeten sich zahlreiche Mütter zu Wort, die genau dasselbe erlebt haben.