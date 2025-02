Jennifer Lawrence im lässigen Look während ihrer Schwangerschaft in New York City

Die Schauspielerin Jennifer Lawrence wurde in New York City mit einem entspannten Outfit während ihrer Schwangerschaft gesehen. Lawrence, die bereits einen Sohn mit ihrem Ehemann Cooke Maroney hat, zeigte sich gut gelaunt und strahlte vor Freude über den bevorstehenden Nachwuchs.

Jennifer Lawrence (34) beweist mit ihrem entspannten Style , wie man eine Schwangerschaft meistert. Die Schauspielerin wurde am Mittwoch bei einem Spaziergang durch New York City gesichtet und zog mit ihrem Look alle Blicke auf sich. Die zweifache Mutter, die aktuell mit ihrem zweiten Kind schwanger ist, kombinierte einen auffälligen Mantel mit Leopardenmuster zu einem Beanie, einem blauen Oberteil und einer lässigen Jogginghose.

Die Oscarpreisträgerin, die mit ihrem Ehemann, dem Kunsthändler Cooke Maroney, bereits ihren Sohn Cy großzieht, wirkte gut gelaunt, während sie durch die Straßen der Metropole schlenderte. Erst im Oktober wurde bekannt, dass Jennifer und Cooke erneut Nachwuchs erwarten. Seitdem wird die private Schauspielerin hin und wieder mit ihrem wachsenden Babybauch in der Öffentlichkeit gesichtet. In Interviews zeigte sie sich bereits mehrfach begeistert von ihrem neuen Lebensabschnitt als Mutter. In einem früheren Interview mit Vogue schwärmte Jennifer im Hinblick auf ihr Dasein als Mama: 'Es fühlte sich an, als würde ein neues Leben für mich beginnen.' Jennifer und Cooke gaben sich im Oktober 2019 das Jawort. Im Februar 2022 krönte ihr Söhnchen Cy das Liebesglück des Paares. Von Beginn an führen die beiden allerdings ein eher zurückgezogenes Leben abseits des Rampenlichts. Ein Insider bestätigte gegenüber People jedoch, wie erfreut das Traumpaar über den zweiten Nachwuchs sei: 'Jennifer liebt es, Mutter zu sein, und sie ist überglücklich, wieder schwanger zu sein.





