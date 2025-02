Jennifer Lawrence in New York mit Leoprint-Mantel und Babybauch

Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence wurde in New York City mit einem auffälligen Leoprint-Mantel und Babybauch gesichtet.

Oscar -Preisträgerin Jennifer Lawrence genießt mit ihrem wachsenden Babybauch in New York City lässige Spaziergänge. Diese Woche wurde sie in einem auffälligen Leoprint-Mantel mit stilvollen Accessoires im Stadtzentrum gesichtet. Der lange Mantel mit Kragen war das Highlight ihres Looks, kombiniert mit schwarzen Accessoires wie einer Beanie-Mütze, einer Sonnenbrille, einem großen Shopper und Stiefeln mit dicker Sohle. Ihr langes, blondes Haar fiel ihr unter der Mütze offen über die Schultern.

Unter dem Mantel trug sie ein marineblaues Sweatshirt und eine bequeme Hose in derselben Farbe. Eine lange Halskette mit einem roten Anhänger bot einen Farbtupfer. Lawrence bestätigte im Oktober 2024 ihre Schwangerschaft dem US-Magazin 'Vogue'. Sie erwartet mit ihrem Ehemann Cooke Maroney ihr zweites Kind. Ihr Sohn Cy kam im Frühjahr 2022 zur Welt. In einem 'Vogue'-Interview aus dem Jahr 2022 schwärmte Lawrence von den Freuden der Mutterschaft. Die Geburt ihres Sohnes habe sich angefühlt 'als würde mein ganzes Leben von vorne beginnen'. Sie ergänzte: 'Ich habe nur gestarrt. Ich war einfach so verliebt. Ich habe mich auch in alle Babys auf der ganzen Welt verliebt. Neugeborene sind einfach so unglaublich.' Das Paar hatte im Oktober 2019 in einer glamourösen Zeremonie auf dem Belcourt-Anwesen in Newport, Rhode Island, geheiratet. Unter den 150 Gästen befanden sich zahlreiche Prominente wie Adele, Amy Schumer, Cameron Diaz und Kris Jenner. Ende Januar wurde der Hollywoodstar bereits mit einem lässig-eleganten Look und trendigen Sneakern von den Paparazzi abgelichtet. Lawrence genießt derzeit entspannte Tage mit ihrem Ehemann in New York City





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Jennifer Lawrence Oscar Schwangerschaft New York Stil Fashion Babybauch

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jennifer Lawrence im lässigen Look während ihrer Schwangerschaft in New York CityDie Schauspielerin Jennifer Lawrence wurde in New York City mit einem entspannten Outfit während ihrer Schwangerschaft gesehen. Lawrence, die bereits einen Sohn mit ihrem Ehemann Cooke Maroney hat, zeigte sich gut gelaunt und strahlte vor Freude über den bevorstehenden Nachwuchs.

Weiterlesen »

Jennifer Lawrence zeigt: Klobige Sneaker haben auch 2025 noch nicht (ganz) ausgedientJennifer Lawrence zeigte sich gestern in New York City in einem gemütlichen Schwangerschaftslook – und überraschendem Schuhwerk.

Weiterlesen »

Schwangere Jennifer Lawrence macht trotz der Waldbrände Ausflug mit Sohn CyEs dürfte nicht mehr all zu lange dauern, bis Jennifer Lawrence zum zweiten Mal Mutter wird. Nun unternimmt die Schauspielerin einen Ausflug mit ihrem Soh...

Weiterlesen »

Jennifer Lawrence: Schwangere macht trotz der Waldbrände Ausflug mit Sohn CyEs dürfte nicht mehr all zu lange dauern, bis Jennifer Lawrence zum zweiten Mal Mutter wird. Nun unternimmt die Schauspielerin einen Ausflug mit ihrem Soh...

Weiterlesen »

Jennifer Lawrence: Hochschwanger und modebewusstIm lässig-eleganten Look mit angesagten Sneakern läuft die hochschwangere Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence durch New York City.

Weiterlesen »

Jennifer Lawrence setzt auf ein Flanellhemd mit Karomuster – der Trend im Frühling 2025?Flanellhemden mit Karomuster galten lange Zeit nicht gerade als modisches Must-have. Im Frühling 2025 könnte sich das nun ändern – auch dank Jennifer Lawrence.

Weiterlesen »