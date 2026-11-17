Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson feiern das Comeback ihrer Figuren bei der US-Premiere. details zu Kleidung, Emotionen und neuen Schauspielern.

Das berühmte Duo aus der Tribute-von-Panem-Reihe ist zurück auf der roten, genauer gesagt lila, Tapete. Am Montagabend trafen sich die US-Stars Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson zur US-Premiere ihres neuen Films "Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping" in New York. Die beiden, die Millionen von Fans seit über einem Jahrzehnt als Katniss Everdeen und Peeta Mellark kennen, posierten arm in arm und zeigten sich in ihrer ganzen Strahlkraft. Dieser Auftritt markiert nicht nur das Ende der Wartezeit für die Fangemeinde, sondern auch den Start eines neuen Kapitels in der saga.

Jennifer Lawrence, 36, setzte beim Empfang in New York auf elegantes Schwarz. Sie trug ein Mantelkleid der Modemarke Dior, das durch einen auffälligen weißen Kragen und zarte florale Stickereien besticht. Neben ihr glänzte Josh Hutcherson, 34, in einem klassischen, gänzlich schwarzen Ensemble bestehend aus Anzug, Hemd und Krawatte. Die Kombination aus lawrences dramatischem Kleid und Hutchersons formeller Eleganz unterstrich die Bedeutung des Moments. Für die anwesenden Fotografen und den vielen vor Ort jubelnden Fans war dies ein visuelles Highlight, das die lange Zeit seit dem letzten Hauptfilm der Serie überbrückte.

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Emotionale Rückkehr zur Filmfamilie

Die Freude über die Rückkehr ins kriegszerstörte Amerika war bei beiden Schauspielern spürbar. Bereits Ende Oktober hatte Lawrence im Podcast "Call Her Daddy" offen über ihre Gefühle gesprochen. Sie beschrieb die gemeinsamen Dreharbeiten mit Hutcherson als extrem emotionales Erlebnis. Besonders die enge Bindung, die sich im Laufe der Jahre entwickelt hat, kam zur Sprache: "Es war so schön", so die Schauspielerin. Die beiden seien nicht einmal zur Toilette gegangen, ohne die Arme umeinandergelegt zu haben, was die tiefe Verbundenheit zwischen den ehemaligen Filmschauspielkameraden zeigt.

Nicht nur die Hauptdarsteller, sondern auch ein Teil der Crew von damals ist bei dieser Produktion wieder dabei. Dies trägt zu dem Gefühl der Heimkehr bei. Die Atmosphäre auf dem roten Teppich spiegelt diese Intimität wider. Lawrence und Hutcherson zeigten sich innig und unterstützend, was ihre Fans sofort bestätigte. Die Rückkehr zu "Sunrise on the Reaping" bedeutet für die beiden Stars mehr als nur die Übernahme ihrer Rollen; es ist ein Wiedersehen mit alten Freunden und ein Bestätigung ihrer Karrieregeschichte.

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Neue Perspektiven und Hauptdarsteller

Während Lawrence und Hutcherson im Fokus stehen, liefert der Film selbst einen überraschenden Perspektivwechsel. Die neue Handlung konzentriert sich primär auf den jungen Haymitch Abernathy, gespielt vom 21-jährigen Australier Joseph Zada. Zada verkörpert die männliche Hauptrolle in den 50. Hungerspielen, einem Zeitraum, der lange vor Katniss' Zeit liegt. Woody Harrelson hatte diese Rolle in den Ursprungsfilmen dargestellt, was die Verbindung zur Vergangenheit stärkt. Zadas Auftritt auf dem Teppich in einem dramatischen weißen Outfit hob ihn als neuen Star der Franchise hervor.

Der Roman von Autorin Suzanne Collins, 64, endet mit einem Zeitsprung, der Katniss und Peeta wieder in den Vordergrund rückt. Dies erklärt die kurze, aber emotionale Rückkehr der beiden Originale zu ihrem Film-"Heimkommen". Für die Fans ist dies ein besonderer Gag, da die Geschichte, die mit diesen beiden Charakteren begann, nun auch bei ihnen endet. Es wird aus dem Prequel am Ende eine kleine Hommage an die Ursprünge der Tribute von Panem, die Millionen von Zuschauern begleiteten.

Starbesetzung und Modemarken auf dem roten Teppich

Neben dem Original-Duo zeigten weitere Rückkehrer ihr Erscheinen. Woody Harrelson, 65, und Elizabeth Banks, 52, posierten ebenfalls gemeinsam mit Lawrence und Hutcherson. Die einstige Filmfamilie versteht sich auch heute noch sehr gut, was sich in ihrer entspannten Ausstrahlung widerspiegelte. Der Abend bot zudem eine Chance für die neue Besetzung. So glänzte McKenna Grace, 20, in einer maßgeschneiderten kobaltblauen Robe von Pamella Roland, während Rachel Zegler, 25, in einer smaragdgrünen Couture-Robe von Zuhair Murad auftauchte.

Weite Prominente folgten dem Ruf der Premiere. Glenn Close, 79, wählte einen extravaganten schwarzen Look des Labels Matières Fécales. Elle Fanning, 28, erschien in einer Givenchy-Robe von Sarah Burton, die mit Vintage-Schminkdosen verziert war. Whitney Peak, 23, beeindruckte mit einem dunkelblauen Kleid von Robert Wun, das durch einen skulpturalen weißen Vogel auf der Schulter bestach. Jeder dieser Auftritte trug zur spectacle der Veranstaltung bei, ohne den Fokus auf die Kernthemen zu nehmen.

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Termine für den Kinostart in Deutschland

Die Vorfreude auf den Film steigt damit stetig. "Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping" ist ein wichtiges Ereignis im Kalender der Filmfans. Der Starttermin in Deutschland ist bereits festgelegt. Der Film startet am 19. November in den deutschen Kinos. Dieser Datum markiert den offiziellen Beginn der öffentlichen Rezeption in Europa. Fans müssen sich nun bis zu diesem Datum gedulden, um zu sehen, wie Joseph Zada die Rolle des jungen Haymitch interpretiert und wie die Interaktionen mit den alten Faces verlaufen.

Die Ankündigung des Termins bestätigt die Bedeutung des Projekts für die Franchise. Mit dem 19. November startet eine neue Ära der Tribute von Panem. Die Kombination aus neuen Stars wie Zada und Grace und der Rückkehr von Lawrence und Hutcherson verspricht eine Mischung aus Nostalgie und frischem Erzählen. Die modischen Highlights der Premieren-Nacht unterstreichen, dass es sich um ein Event von internationalem Format handelt. Die Details der Kostüme von Dior, Givenchy und Zuhair Murad wurden in sozialen Medien und Presseberichten ausgiebig diskutiert.

Die emotionale Tiefe, die Lawrence im Podcast beschrieb, wird sich nun auch im Film widerspiegeln müssen. Die Beziehung zwischen Katniss und Peeta, die über die Reihen hinweg zu einem der berühmtesten Liebespaare der jüngeren Filmgeschichte wurde, bleibt ein zentrales Element. Auch wenn sie nicht den Mittelpunkt der gesamten Handlung bilden, ist ihre Präsenz am Ende entscheidend. Die Vorbereitung auf den 19. November hat nun endgültig begonnen. Die Welt der Panem-Universität wartet gespannt auf die nächste Enthüllung.