Jennifer Lawrence: Versuchtes Twilight-Casting und Zweifel an Hunger Games-Rolle

Jennifer Lawrence bewarb sich vor ihrem Durchbruch mit The Hunger Games erfolglos für Twilight. Sie offenbart Gründe für fastige Ablehnung und den massiven Fan-Widerstand gegen ihre Besetzung.

Jennifer Lawrence scheiterte im Jahr 2007 beim Casting für die Twilight-Saga, bevor sie ein Jahr später die Hauptrolle in The Hunger Games erhielt. Die Schauspielerin erzählte in einer Podcast-Episode von der direkten Ablehnung durch die Produzenten und von ihren anfänglichen Bedenken gegenüber dem massiven Ruhm, den die Tribute von Panem-Reihe mit sich brachte.

Fehlgeschlagenes Casting bei Twilight Saga

Die Twilight-Saga, bestehend aus fünf Spielfilmen, zählt zu den erfolgreichsten Jugendfilmreihen der Filmgeschichte. Als im Jahr 2007 die Suche nach den Darstellern für den ersten Teil begann, bewarben sich zahlreiche Schauspieler um die Rollen des Vampirs Edward Cullen und seiner menschlichen Geliebten Bella Swan. Unter den vielen Bewerbern befand sich auch die damals noch unbekannte Jennifer Lawrence.

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In einem Rückblick auf diese Zeit erklärte Lawrence, dass das Vorsprechen für Twilight ein klarer Misserfolg war. Sie berichtete, dass sie sofort abgelehnt wurde und nicht einmal einen Rückruf von den Filmverantwortlichen erhielt. Trotz dieser frühen Abfuhr zog sie keine negativen Schlussfolgerungen für ihre Karriere, da sie im darauffolgenden Jahr die Möglichkeit für die Rolle der Katniss Everdeen in The Hunger Games erhielt.

Erste Zweifel an der Rolle der Katniss Everdeen

Obwohl Lawrence später zum globalen Star wurde, erwog sie zeitweise, die Rolle in den Tribute von Panem-Filmen abzulehnen. Dies lag jedoch nicht an der Figur selbst, sondern an den erwarteten Folgen der Bekanntheit. Sie erklärte, dass sie den Grad des Ruhms nicht vollständig verstand, den solche Franchises mit sich bringen, und sich dessen Ausmaße kaum vorstellen konnte.

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Lawrence gab an, ursprünglich unabhängige und gute Filme drehen zu wollen, anstatt zur berühmtesten Person der Welt zu werden. Sie verglich die erwartete Popularität mit dem Phänomen von Twilight und realized, dass dies nicht ihren beruflichen Zielen entsprach. Dennoch nahm sie die Rolle an, da sie nicht damit rechnete, einen solchen Einfluss zu erlangen, und sich auf die künstlerische Arbeit konzentrierte.

Kritik von Fans der literarischen Vorlage

Nach der Bekanntgabe der Besetzung reagierte die Fangemeinde der Bücher mit erheblicher Kritik. Viele Leser der literarischen Vorlage äußerten Unmut über das Aussehen der ausgewählten Darstellerin. Die Beschwerden reichten von grundsätzlichen Bedenken hin zu absurden Forderungen, etwa der Kritik an der Haarfarbe der Schauspielerin, was die Situation zusätzlich komplizierte.

Trotz des massiven Widerstands in den sozialen Medien und Fan-Foren setzten die Produzenten durch. Die Kritik an der physischen Erscheinung von Lawrence im Vergleich zur Buchvorlage war zu dieser Zeit ein großes Thema. Dennoch konnte sich die Filmreihe schnell etablieren und Lawrence entwickelte sich zur ikonischen Figur der Katniss Everdeen.

Ergebnis und langfristige Karriereentwicklung

Die Rollen der Hauptdarsteller in Twilight, Robert Pattinson und Kristen Stewart, führte zu ähnlichem Ruhm unter jungen Filmfans. Lawrence hingegen baute ihre Karriere mit anderen Projekten weiter aus, nachdem sie sich für eine Pause im Filmgeschäft entschied. Diese Auszeit dauerte drei Jahre und diente der Konzentration auf ihr Privatleben.

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Nach dieser Phase kehrte Lawrence in die Öffentlichkeit zurück und wirkte unter anderem in dem Netflix-Katastrophenfilm Sunshine on the Reaping mit, der aufgrund seiner brutalen Szenen für Diskussionen sorgte. Ihre Reise von der gescheiterten Kandidatin für Twilight zur Leading Lady im Kino zeigt die unvorhersehbare Natur der Filmindustrie und den Wert von Durchhaltevermögen.