Jennifer Lopez and Brett Goldstein's Relationship Rumors and Outfits

The article discusses the relationship rumors between Jennifer Lopez and Brett Goldstein, who appeared together at the premiere of their new Netflix movie "Office Romance". It also mentions their outfits and Lopez's recent appearances in New York.

Am Mittwochabend sprühten wieder die Funken zwischen Jennifer Lopez (56) und Brett Goldstein (45)! So erlebten es die Fans am roten Teppich in London . Bei der Premiere ihrer neuen Netflix -Romantikkomödie "Office Romance" legten die Hollywoodstars einen vertrauten Auftritt hin.

Die Schauspielerin erschien glamourös wie gewohnt: schwarzes Paillettenoutfit mit einem pinkfarbenen Rock. Der "Ted Lasso"-Star kam klassisch im dunkelblauen Anzug. Auf dem Teppich wirkten die beiden wie ein eingespieltes Paar. Seit den Dreharbeiten spekulieren Fans über eine Romanze.

Ein Insider behauptete gegenüber "Page Six", zwischen Lopez und Goldstein habe es am Set immer wieder gefunkt. Daraus habe sich sogar eine kurze Beziehung entwickelt. Das Liebesglück der beiden soll allerdings nicht lange angedauert haben. Beide hätten festgestellt, dass sie als Freunde besser miteinander harmonieren.

Doch ist das so? Lopez gilt seit ihrer Trennung von Ben Affleck (53) als Single, auch Brett Goldsteins letzte Beziehung zu der britischen Komikerin Beth Rylance (35) endete 2022Die Schwärmereien der beiden Stars sprechen eine andere Sprache. Lopez erzählte, sie und Goldstein hätten von Anfang an eine starke Chemie gehabt, die während der Dreharbeiten nur noch gewachsen sei.

Außerdem habe sie ihn sich im echten Leben viel rauer vorgestellt – eher wie seine "Ted Lasso"-Figur Roy Kent. Stattdessen habe sie ihn als still und süß erlebt. Jennifer Lopez und Brett Goldstein im Film "Office Romance": Lopez spielt darin eine Firmenchefin mit strenger Anti-Flirt-Regel, Goldstein den neuen Anwalt, der die Regel ins Wanken bringtAuch Goldstein schwärmt von La Lopez. Bei ihrem ersten Kennenlernen per Zoom habe es sofort gepasst.

Er verriet: "Entweder war es Magie – oder sie ist die beste Schauspielerin der Welt.

" Auf die Beziehungsgerüchte angesprochen, sagte J.Lo nur: "Wir daten nicht. " Goldstein stimmte zu. Auf dem Teppich in London sah es jedenfalls nach allem aus, was Hollywood liebt: Glamour, Nähe und ein Knistern. Schon in New York strahlte Jennifer Lopez einen Tag zuvor in fünf verschiedenen Looks.

Mit und ohne Mann an ihrer Seite: Jennifer Lopez sorgt regelmäßig für Wow-Auftritte und braucht eigentlich kein Liebesgerücht, um der größte Hingucker zu sein. Sie erschien am 2. Juni bei der "Office Romance"-Premiere in New York in einer Traumrobe mit floralen Applikationen. Das hautfarbene Kleid der Designerin Miss Sohee wirkte auf den ersten Blick durchsichtig, bedeckte aber den ganzen Körper.

Es arbeitete mit transparenter Spitze, Korsage und hautfarbenem Unterbau. Jennifer Lopez verließ am 2. Juni ihr Hotel in New York auf dem Weg zur "Today"-Show – im glänzenden Lackmantel im Krokodil-Lederlook. Dazu trug sie eine passende Tasche, Stiefel und eine XXL-Sonnenbrille.

Am selben Tag: Jennifer Lopez setzte in New York auf einen Mini-Blazer-Look mit Schleifenbluse, Spitzenstrumpfhose, Kroko-Tasche und Sonnenbrille. J.Lo kann einfach alles tragen: Hier zeigte sich Jennifer Lopez im beigefarbenen Mantel und kombinierte dazu schwarze Pumps, Clutch und eine Baseballcap. Die Schauspielerin verzauberte auch in einem eleganten Mantel mit Taillengürtel und goldenem Schmuck





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