Jennifer Lopez zeigte bei der Premiere ihres Konzertfilms in Hollywood eine Spitzenrobe von Dolce & Gabbana und einen 100,10-Karat-Diamanten.

Jennifer Lopez (57) hat bei der Premiere ihres neuen Konzertfilms 'The JLO Show: Live in Las Vegas' in Hollywood für einen auffälligen Auftritt auf dem roten Teppich gesorgt. Die Sängerin und Schauspielerin erschien in einer Robe von Dolce & Gabbana, die Aufmerksamkeit vom Film selbst auf ihr Outfit lenkte. Der Konzertfilm steht im Mittelpunkt der Veranstaltung, doch der Schmuck und die Mode der Popstarin sorgten für die meisten Blicke.

Lopez trug eine bodenlange, eng anliegende Robe aus elfenbeinfarbener Spitze, die Dolce & Gabbana eigens für sie angefertigt hat. Das Kleid war tief ausgeschnitten, hatte hauchdünne Träger und zeigte viel Transparenz. Zeitweise trug die 57-Jährige darüber einen Mantel aus der Alta-Moda-Linie des Modehauses, der mit Blumenstickereien, Kristallen und Fransen verziert war.

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Wie die Dolce-&-Gabbana-Robe entstand

Die Robe von Dolce & Gabbana ist ein maßgefertigtes Stück aus feiner Chantilly-Spitze. Ein öffentlich bekannter Preis für das Kleid existiert nicht. Noch aufwendiger wirkt laut Bericht der Mantel, der üppig mit Kristallen, Pailletten, dreidimensionalen Blüten und handgeknüpften Seidenfransen bestickt ist.

Die Kombination aus Spitze und Mantel folgte dem Motto der Sängerin, dass mehr mehr ist. Auch die Gestaltung des Abends passte zu diesem Stil. Lopez zeigte sich laut den Schilderungen als Gesamtkunstwerk aus Mode, Schmuck und Ausstrahlung.

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Diamant-Kette Sicilia sorgt für Aufsehen

Das auffälligste Schmuckstück des Abends war die Sicilia-Kette von Dolce & Gabbana Alta Gioielleria. In ihrer Mitte sitzt ein gelber Diamant mit 100,10 Karat. Ein Wert für das Schmuckstück wurde nicht genannt.

Gelbe Diamanten dieser Größenordnung können nach Angaben des Berichts zweistellige Millionenbeträge erzielen. Als Vergleich wird ein nahezu gleich großer Diamant genannt, der 100,09 Karat wiegt, als 'Fancy Vivid Yellow' eingestuft ist und bei Sotheby's für rund 16,8 Millionen Dollar versteigert wurde.

Lopez selbst beschreibt ihren neuen Film als Popkonzert, das in ein Musical und einen klassischen Film verpackt ist. Die Show greift Titel wie 'Jenny from the Block', 'Waiting for Tonight', 'Love Don't Cost a Thing' und 'On the Floor' auf und blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte als Popstar zurück.

Vom Weg aus der Bronx zum Weltstar

Der Konzertfilm zeigt das große Finale der Las-Vegas-Residency von Jennifer Lopez im Colosseum des Caesars Palace. Insgesamt spielte die Sängerin dort zwölf ausverkaufte Shows. Zu hören sind neue Versionen ihrer größten Hits, darunter auch 'Get Right' und 'Let's Get Loud'.

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Die Show erzählt zugleich den persönlichen Weg der Sängerin von der Bronx zum Weltstar. Lopez erinnerte im Vorfeld daran, dass sie einst mit der New Yorker Linie 6 aus der Bronx nach Manhattan fuhr und dort von einer großen Karriere träumte.

Lopez sagte zudem, dass sie mit 57 in ihrer 'happy era' angekommen sei. Nach vier gescheiterten Ehen habe sie verstanden, dass Liebe bei ihr selbst beginnt. Der Konzertfilm wird am 26. November bei CBS und Paramount+ Premiere feiern.