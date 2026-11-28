Jennifer Lopez macht Hoffnung auf 'Das Schwiegermonster 2'
21 Jahre nach 'Das Schwiegermonster' macht Jennifer Lopez den Fans Hoffnung. Steht sie bald wieder mit Jane Fonda vor der Kamera?
, die damals das titelgebende Schwiegermonster verkörperte.
"Ich war ganz begeistert von ihr. Wir überlegen, ob wir vielleicht noch einen weiteren Film zusammen machen sollten"in Aussicht. Ob die beiden dafür tatsächlich erneut in ihre damaligen Rollen schlüpfen und "Das Schwiegermonster 2" drehen würden, bestätigtverrät weder, wie weit mögliche Gespräche fortgeschritten sind, noch erwähnt sie ein Drehbuch. Auch eine Beteiligung des damaligen Regisseurs Robert Luketic oder Gespräche mit anderen möglichen Regiekandidaten sind bisher nicht öffentlich bekannt geworden.
Der erste Teil erwies sich trotz überwiegend schlechter Kritiken als kommerzieller Erfolg.
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